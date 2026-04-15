Офис без интриг: как Буданов «сломал» старую систему Ермака

Последние дни в СМИ активно обсуждаются первые сто дней Кирилла Буданова в должности главы Офиса президента. При этом сам Буданов также активизировался, дал интервью ряду СМИ. А издание "Bloomberg" и вовсе назвало главу Офиса президента стремительно укрепляющим позиции как один из самых влиятельных переговорщиков в международной политике. По данным СМИ, Буданова воспринимают всерьез не только союзники Украины, но и представители России, что выглядит почти парадоксально на фоне продолжающейся войны. Какие первые 100 дней работы Кирилла Буданова во главе Офиса президента? Что изменилось во внутренней и внешней политике Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Буданов доказал, что Офис может работать как слаженный механизм

Политический эксперт Светлана Кушнир отметила, что первые 100 дней Кирилла Буданова в Офисе президента показали, что управленческая парадигма не просто изменилась – ее якобы переехал БТРом.

"Вдруг выяснилось, что ОПУ может быть не "генератором интриг" и пугающей Кабмин по ночам темной тенью, а обычным сервисным органом главы государства. Теперь Офис обеспечивает результат, а не создает "белый шум", от которого раньше закладывало уши всей стране. Давайте осторожно допустим: мы наблюдаем демонтаж той самой авторитарной модели, где предыдущий руководитель пытался быть и сапожником, и жнецем, и на дуде игроком, то есть единственным центром принятия абсолютно всех решений. Но за все нужно платить: чрезмерная полнота полномочий неизбежно превращается в чрезмерную ответственность. Под этим весом "карточный домик" Андрея Ермака и посыпался – зрелищно, хоть и предсказуемо", – отметила эксперт.

Она продолжает, Буданов, как кадровый военный, занес в высокие кабинеты не только свой фирменный взгляд, но и строгое понимание дихотомии "приказ – исполнение". Заместители председателя Офиса наконец-то вспомнили, что они взрослые субъектные люди, а не просто статисты в чужой игре. Все, кстати, ожидали полной замены команды, но пока это не произошло. Потому еще подождем.

"Отношения с Верховной Радой и Кабмином тоже претерпели метаморфоз: от принуждения к координации, а Офис перестал играть роль "смотрящего с кнутом". Голосования в Раде стали показательными: вместо привычных истерик и кризисов после короткого (и, наверное, очень содержательного) разговора с руководителем ОП парламент вдруг вошел в рабочий ритм. То ли авторитет сработал, то ли профессиональная привычка Кирилла Алексеевича знать обо всех чуть больше, чем они сами о себе знают. Посмотрим, как будет дальше, потому что если парламентский кризис можно было разрешить только встречей с Будановым, то почему же тянули так долго? За эти 100 дней – о чудо! – мы не увидели ни одного громкого скандала с подковерными играми ОП. Можно было бы подумать о возвращении к демократии, хотя, возможно, это просто специфическое умение разведчиков не оставлять отпечатки пальцев там, где не нужно?", – отметила Светлана Кушнир.

Что касается международной арены, то эксперт говорит, что Буданов стал тем же "кризисным менеджером" от Украины, на которого в Вашингтоне смотрят с уважением, а в Москве – с нервным тиком. Bloomberg может называть его хоть самым "влиятельным переговорщиком", хоть магистром Йодой, но факт остается фактом: после включения Буданова в состав украинской делегации переговоры перешли в конструктив. Мы надеялись на скорейшее решение о войне и получении справедливого мира для нашего государства, но вмешалась спецоперация на Ближнем Востоке. Переговоры забуксовали. Перезапуск их – большой вызов, и не один там Буданов задействован в сложных процессах в треугольнике "Украина – США – РФ".

"Отдельный успех – это, конечно, активизация обменов пленными, которая произошла как раз при непосредственном участии Буданова. Это кейс, где результат весит больше любых деклараций. Возвращение наших защитников стало не разовым пиар-актом под камеры, а системной работой, где тишина процесса конвертируется в реальные жизни и сотни освобожденных из лап российского плена украинских защитников", – отметила эксперт.

Подводя итог этих ста дней, Светлана Кушнир отметила, что Кирилл Буданов доказал, что Офис может работать как слаженный механизм. Оказывается, если безопасность государства стоит выше политических рейтингов, то и стратегический вес решений появляется сам собой. Главное теперь – чтобы этот "военный дзен" не разбился о первые же избирательные амбиции или нашептывания некоторых советников в Офисе.

"О советниках. Старая команда пока остается почти в полном составе. За это в сторону Буданова летит много стрел, но он не спешит ломать офис через колено, при этом контролирует все процессы. Так что за его спиной никакая татаровская мышка свои грязные дела не сделает, а решения думаю будут. Ждем и смотрим", – подытожил Светлана Кушнир.

Теперь меньше переживаний за то, кто представляет Украину на переговорах

Политолог, партнер международного коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун говорит, что одной из отличительных черт Офиса президента во времена Ермака была демонизация, во многом заслуженная, руководителя и его влияния на политическую систему страны.

"Мне кажется, что главной заслугой Буданова является то, что Офис президента перестал рассматриваться как какой-то институт, правящий всей политической системой, с подковерными играми, с какими-то договоренностями, с подобными вещами, которые там идут в разрез с интересами государства. Все же, восприятие Буданова позитивно в обществе и каким оно было при его руководстве ГУР, таким оно осталось и сейчас при руководстве Офиса президента. И мне кажется, что оживилось взаимодействие между Офисом президента и с разными игроками: политическими, неполитическими, бизнесовыми, общественными, подобными институтами, что не могло негативно отразиться на общем восприятии этого института", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Что касается международной политики, то Максим Джигун говорит, очевидно, что теперь меньше переживаний за то, как Украина представлена на международном уровне, в частности, в переговорном процессе.

"Потому что человек, который по специальности свои очень обучен, очень образован в контексте переговорного процесса, потому что разведка он об этом. И есть ощущение, что нас представляют люди, имеющие профильное образование, имеющие многолетний опыт, и по договоренности которых не возникает каких-либо сомнений и переживаний. Поэтому очевидно, что это вызывает уважение и у международного сообщества, которое сейчас, очевидно, видит другие подходы, в том числе у россиян, понимающих, что здесь этими инструментами их манипуляции и разводов не удастся ничего добиться. Потому что Украину представляет человек, который знает эти процессы, как и знает, как на все это не попасть", – отметил Максим Джигун.

Он добавляет, с точки зрения личной, политической Буданова, его несколько удивляют такие активные попытки выпросить у главы Офиса президента, идет ли он на президентские выборы или не идет, но вместе с тем понятно, что приобщенность к высшим политическим кругам, причем на разных уровнях и по разным направлениям государственного управления, политической активности у Буданова сейчас.

"Я думаю, что у Буданова могут быть президентские амбиции, по меньшей мере, скажем, парламентские, но, как отмечают сами представители власти, в частности, в недавнем материале украинских медиа, о том, что пока Буданов не может конкурировать за лидерство с тем же Залужным. Потому что у Залужного совсем другая аудитория, и она значительно более массовая и Буданов пока не может соперничать за первенство в президентских рейтингах, несмотря на то, что, конечно, его влияние растет", – констатировал Максим Джигун.

