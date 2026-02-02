Министерство юстиции США 30 января опубликовало в открытый доступ более трех миллионов страниц документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна и его соратницы Гислейн Максвелл. Среди тысяч имен, фигурирующих в файлах Эпштейна, также появилось имя бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Виктор Янукович. Фото из открытых источников

В файлах Эпштейна слово "Украина" упоминается в 1978 раз, а Виктор Янукович в 47 случаях. Однако анализ материалов показывает, что ни одно из упоминаний не свидетельствует о личных или деловых контактах Януковича с Эпштейном. Речь идет преимущественно об аналитических справках, обзорах западных медиа и информационных сведениях, которые поступали на электронную почту Эпштейна как часть общего мониторинга мировой политики.

Янукович в файлах Эпштейна

Отдельные документы содержат упоминания о Поле Манафорте, ранее являвшемся менеджером Дональда Трампа во время выборов.

"Один из менеджеров предвыборной кампании Трампа, Пол Манафорт, работал с декабря 2004 по февраль 2010 года, чтобы помочь пророссийскому политику Виктору Януковичу", — говорится в документах.

Другие материалы касаются событий Революции достоинства и бегства экс-президента из Украины в 2014 году после массовых протестов.

"Массовые протесты против промосковского президента Виктора Януковича привели к его устранению в феврале 2014 года", — говорится в одном документе, а в другом сказано, что "Жесткая тактика Путина, отнюдь не запугала Украину, привела к тому, что ее народ в прошлом месяце сверг поддерживаемого Россией президента Виктора Януковича".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в скандальных файлах Эпштейна Зеленского упоминается 38 раз.

Также "Комментарии" писали, что Трамп отреагировал на новые документы по делу Эпштейна.