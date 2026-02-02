Один из президентов Украины 47 раз упоминается в скандальных файлах Эпштейна

Рубрики
Slava Kot
Министерство юстиции США 30 января опубликовало в открытый доступ более трех миллионов страниц документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна и его соратницы Гислейн Максвелл. Среди тысяч имен, фигурирующих в файлах Эпштейна, также появилось имя бывшего президента Украины Виктора Януковича.
Виктор Янукович. Фото из открытых источников
В файлах Эпштейна слово "Украина" упоминается в 1978 раз, а Виктор Янукович в 47 случаях. Однако анализ материалов показывает, что ни одно из упоминаний не свидетельствует о личных или деловых контактах Януковича с Эпштейном. Речь идет преимущественно об аналитических справках, обзорах западных медиа и информационных сведениях, которые поступали на электронную почту Эпштейна как часть общего мониторинга мировой политики.
Янукович в файлах Эпштейна
Отдельные документы содержат упоминания о Поле Манафорте, ранее являвшемся менеджером Дональда Трампа во время выборов.
Другие материалы касаются событий Революции достоинства и бегства экс-президента из Украины в 2014 году после массовых протестов.
