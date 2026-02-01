Министерство юстиции США обнародовало новую масштабную порцию так называемых "файлов Эпштейна", в которую вошли более трех миллионов страниц документов, связанных с делом финансиста Джеффри Эпштейна и его соратницы Гислейн Максвелл. Публикация появилась 30 января в рамках закона о прозрачности, принятого после месяцев общественного и политического давления в Соединенных Штатах.

Петр Порошенко. Фото из открытых источников

В массиве документов фигурируют имена многих известных лиц, в том числе Дональд Трамп, Илон Маск, принц Эндрю и кронпринцесса Норвегии. Отдельное внимание привлекло упоминание бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Согласно обнародованным материалам, имя Порошенко упоминается в файлах 26 раз, хотя часть этих упоминаний повторяется. Все упоминания о Порошенко содержатся в аналитических справках и обзорах политических процессов в мире, без всякой прямой связи с Джеффри Эпштейном.

В отдельных документах украинского политика называют "шоколадным королем" из-за его компании Roshen.

"После его избрания многие на Западе узнали о президенте Порошенко как о шоколадном короле благодаря его кондитерской компании", — говорится в одном документе.

Порошенко в файлах Эпштейна

В другом файле Порошенко описывается как фаворит президентской гонки и влиятельный бизнесмен, фигурирующий в более широком контексте дискуссий об олигархии и коррупции в Украине.

"Фаворитом президентской гонки является Петр Порошенко, 48-летний магнат, известный как Шоколадный Король за свою империю конфет. Порошенко также является членом клики очень богатых бизнесменов, стоящих у корня коррупции в украинском правительстве...", — говорится в другом файле.

Заметим, что наличие имени в документах не означает причастности к преступлениям Эпштейна.

