"Ніхто Україну не прийме до ЄС": Портников назвав дві ключові умови для членства в ЄС

Український журналіст та політичний оглядач Віталій Портников вважає, що Україна не зможе стати повноправним членом Європейського Союзу, доки не виконає дві базові умови: політичну та безпекову.

Умови вступу України до ЄС. Фото з відкритих джерел

Віталій Портников в ефірі "Еспресо" заявив, що першою ключовою вимогою для членства України в ЄС є відповідність Копенгагенським критеріям, тоді як друга – закінчення війни.

"Ніхто Україну не прийме до ЄС поки не буде виконано дві умови. По-перше, відповідність України Копенгагенським критеріям. По-друге, завершення російсько-української війни. Нічого не буде зроблено, з погляду реальної інтеграції, поки не буде здійснено вирішення цих Копенгагенських критеріїв шляхом зміни у законодавстві й поки ми не зрозуміємо, як закінчилась російсько-українська війна", — стверджує Портников.

За його словами, наразі питання стоїть навіть не про повернення Україною контролю над своєю міжнародно визнаною територією. Портников допускає, що теоретично можливий сценарій, подібний до ситуації з Кіпром, який став членом ЄС попри невирішений територіальний конфлікт.

"Так само як питання відновлення територіальної цілісності Кіпру залишається на столі перемовин вже 50 років. Українсько-російська криза може продовжуватись не менше. Треба зарядитись певним терпінням і зрозуміти, що ті українці, які сьогодні живуть на цій землі можуть не побачити вирішення територіальних проблем своєї країни. Це реальність, в якій ми маємо жити", — додав Портников.

Таким чином, шлях до членства України буде залежати не лише від політичної волі, а й від результатів реформ та ситуації на фронті.

