"Ніхто Україну не прийме до ЄС": Портников назвав дві ключові умови для членства в ЄС

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Український журналіст та політичний оглядач Віталій Портников вважає, що Україна не зможе стати повноправним членом Європейського Союзу, доки не виконає дві базові умови: політичну та безпекову.
Умови вступу України до ЄС.
Віталій Портников в ефірі "Еспресо" заявив, що першою ключовою вимогою для членства України в ЄС є відповідність Копенгагенським критеріям, тоді як друга – закінчення війни.
За його словами, наразі питання стоїть навіть не про повернення Україною контролю над своєю міжнародно визнаною територією. Портников допускає, що теоретично можливий сценарій, подібний до ситуації з Кіпром, який став членом ЄС попри невирішений територіальний конфлікт.
Таким чином, шлях до членства України буде залежати не лише від політичної волі, а й від результатів реформ та ситуації на фронті.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в українців змінилося ставлення до вступу України в ЄС.
Також "Коментарі" писали, що Портников назвав величезну помилку Зеленського, яка ставить під загрозу майбутнє України.