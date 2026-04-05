Величезна помилка Зеленського: вона ставить під загрозу майбутнє України

Slava Kot
Український журналіст та політичний оглядач Віталій Портников заявив, що президент Володимир Зеленський робить "величезну політичну помилку", дистанціюючись від проблем армії та мобілізації. На думку Портникова, Зеленському варто думати, щоб історія України на ньому не закінчилася.
Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
Віталій Портников в етері "Еспресо" висловився щодо політичного майбутнього Зеленського. За його словами, президенту варто зосередитися на армії, адже це інструмент для його виживання.
Портников наголошує, що дистанціювання від актуальних проблем мобілізації та організації війська є критичною помилкою Зеленського саме як Верховного Головнокомандувача. За його словами, рейтинг президента зараз не визначають вибори, а реальні дії щодо захисту країни та підтримки військових.
