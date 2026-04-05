Головна Новини Політика України 2026 Величезна помилка Зеленського: вона ставить під загрозу майбутнє України
commentss НОВИНИ Всі новини

Величезна помилка Зеленського: вона ставить під загрозу майбутнє України

Портников заявив, що дистанціювання Зеленського від проблем армії та мобілізації є "величезною політичною помилкою".

5 квітня 2026, 11:05
Slava Kot

Український журналіст та політичний оглядач Віталій Портников заявив, що президент Володимир Зеленський робить "величезну політичну помилку", дистанціюючись від проблем армії та мобілізації. На думку Портникова, Зеленському варто думати, щоб історія України на ньому не закінчилася.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Віталій Портников в етері "Еспресо" висловився щодо політичного майбутнього Зеленського. За його словами, президенту варто зосередитися на армії, адже це інструмент для його виживання.

"Зеленському буде дуже важко політично відновитися, тому що він став символом цієї реальності, яка є. І саме тому на його місці я б не шукав собі електоральних балів — того, чого реально немає, і після війни точно не буде, а намагався б підтримати армію. Можна не мову і віру, але армію точно. Тому що армія — це інструмент до його власного фізичного виживання", — вважає політичний оглядач.

Портников наголошує, що дистанціювання від актуальних проблем мобілізації та організації війська є критичною помилкою Зеленського саме як Верховного Головнокомандувача. За його словами, рейтинг президента зараз не визначають вибори, а реальні дії щодо захисту країни та підтримки військових.

"Зеленський більше не електоральний політик: немає виборів і він не має шансів. Йому не потрібно про це думати. Йому потрібно думати про шанс увійти в історію України. А для цього потрібно, щоб ця історія України на ньому не закінчилася. Я не думаю, що він хотів би увійти в історію України, як її останній президент", — додав Портников.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський розповів, яка відповідь Росії на великоднє перемир’я.

Також "Коментарі" писали, що Віталій Портников пояснив, що не так з гарантіями безпеки від США для України.



Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=ScdUZNkwcYc&ab_channel=Espreso.TV
