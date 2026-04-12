"Никто Украину не примет в ЕС": Портников назвал два ключевых условия для членства в ЕС

Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников считает, что Украина не сможет стать полноправным членом Европейского Союза, пока не выполнит два базовых условия: политическое и безопасное.

Виталий Портников в эфире "Эспрессо" заявил, что первым ключевым требованием для членства Украины в ЕС является соответствие Копенгагенским критериям, тогда как второе – окончание войны.

"Никто Украину не примет в ЕС, пока не будут выполнены два условия. Во-первых, соответствие Украины Копенгагенским критериям. Во-вторых, завершение русско-украинской войны. Ничего не будет сделано с точки зрения реальной интеграции пока не будет осуществлено решение этих Копенгагенских критериев путем изменения в законодательстве и пока мы не поймем, как закончилась российско-украинская война", — утверждает Портников.

По его словам, вопрос стоит даже не о возвращении Украиной контроля над своей международно признанной территорией. Портников допускает, что теоретически возможен сценарий, подобный ситуации с Кипром, который стал членом ЕС, несмотря на нерешенный территориальный конфликт.

"Так же как вопрос восстановления территориальной целостности Кипра остается на столе переговоров уже 50 лет. Украинско-российский кризис может продолжаться не меньше. Надо зарядиться определенным терпением и понять, что те украинцы, которые сегодня живут на этой земле, могут не увидеть решение территориальных проблем своей страны. Это реальность, в которой мы должны жить", — добавил Портников.

Таким образом, путь к членству Украины будет зависеть не только от политической воли, но и результатов реформ и ситуации на фронте.

