"Никто Украину не примет в ЕС": Портников назвал два ключевых условия для членства в ЕС

Slava Kot
Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников считает, что Украина не сможет стать полноправным членом Европейского Союза, пока не выполнит два базовых условия: политическое и безопасное.
Условия вступления Украины в ЕС. Фото из открытых источников
Виталий Портников в эфире "Эспрессо" заявил, что первым ключевым требованием для членства Украины в ЕС является соответствие Копенгагенским критериям, тогда как второе – окончание войны.
По его словам, вопрос стоит даже не о возвращении Украиной контроля над своей международно признанной территорией. Портников допускает, что теоретически возможен сценарий, подобный ситуации с Кипром, который стал членом ЕС, несмотря на нерешенный территориальный конфликт.
Таким образом, путь к членству Украины будет зависеть не только от политической воли, но и результатов реформ и ситуации на фронте.
