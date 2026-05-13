Незаконна мобілізація: в Раді розводять руками, чому немає відповідальності ТЦК

В Україні тисячі скарг на дії військовослужбовців ТЦК. Народні депутати неодноразово наголошували на порушеннях під час мобілізаційних процесів — без бодікамер, в балаклавах, без відповідних документів, із застосуванням сили тощо. Однак Рада поки не поспішає вводити відповідальність для ТЦК та ВЛК.

Народний депутат Максим Бужанський розповів, що до порядку денного засідання Ради знову дивним чином не потрапив законопроєкт №12442 про відповідальність ТЦК та ВЛК за незаконну мобілізацію, підготовлений комітетом до другого читання.

“Мені здається, що відкладаючи такі важливі питання до моменту появи чарівної реформи ТЦК імені Михайла Федорова, яка чудово вирішить усі проблеми, ті, хто знімають законопроєкти з порядку денного беруть на себе відповідальність за життя та долі людей”, — зазначив нардеп.

Політик нагадав про випадки, коли явно нездорових людей на ВЛК визнають абсолютно здоровими, а потім вони помирають на полігонах.

"Це питання відповідальності за незаконні дії, ніяк не пов'язане з жодними реформами взагалі. Це питання про те, що якщо батька трьох дітей, який має відстрочку від мобілізації, потягли до військкомату, щоб мати можливість замість нього відпустити спійманого мажора за гроші, то за це треба сидіти”, — зазначив він.

За словами парламентаря, війна іноді змушує йти на жорсткі та непопулярні рішення, але це не означає, що на байдужі та беззаконні.

