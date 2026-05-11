У Раді вже не приховують проблем: що не так з “реформою ТЦК” та мобілізацією

В Україні розробляють реформу системи мобілізації — час від часу в мережі інтернет з'являється інформація про ті чи інші ініціативи та пропозиції.

Народний депутат Данило Гетманцев розповів, що не так з реформою системи мобілізації. Парламентар зазначив, що багато хто з його колег дивується неймовірним прожектам “реформи ТЦК”, які міністр оборони Михайло Федоров зливає в ЗМІ, замість того, аби послідовно та жорстко припинити порушення прав людей в процесі бусифікації, звільняючи всіх порушників по вертикалі та врешті виконавши доручення президента України Володимира Зеленського.

“Що вас дивує? Ви ж не запрошуєте додому, аби поремонтувати водогін дизайнера інтерʼєрів? А якщо запросите, не дуже здивуєтеся, що попри вдалий фасад, смердітиме не менше?”, — пояснив політик.

За словами народного депутата, потрібно припинити пошук “майстрів швидких рішень” складних проблем з обкладинок глянцевих журналів.

“Ці обкладинки не дуже корисні, аби прибирати потім результати їхніх карколомних експериментів”, — підкреслив народний обранець.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами народного депутата Олега Дунди, мобілізація є невід'ємною складовою будь-якої сучасної війни. Питання, за його словами, лише в тому, за якими правилами вона проводиться. Політик зазначив, що в українському суспільстві, і в тому числі серед українських депутатів, є багато нарікань стосовно існуючого процесу мобілізації.

“Навіть міністру оборони Федорову було задання змінити цей процес і зробити його більш справедливим. Проблема лише в тому, що за існуючих умов мало що можна змінити. Умовним косметичним ремонтом цей процес не вирішити”, — переконаний політик.

Однак, за його словами, ситуацію можна виправити — лише за рахунок докорінної зміни державного управління.



