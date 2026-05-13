Незаконная мобилизация: в Раде разводят руками, почему нет ответственности ТЦК

В Украине тысячи жалоб на действия военнослужащих ТЦК. Народные депутаты неоднократно отмечали нарушения во время мобилизационных процессов — без бодикамер, в балаклавах, без соответствующих документов, с применением силы и т.д. Однако Рада пока не спешит вводить ответственность для ТЦК и ВЛК.

Мобилизация. Иллюстративное фото

Народный депутат Максим Бужанский рассказал, что в повестку дня заседания Рады снова странным образом не попал законопроект №12442 об ответственности ТЦК и ВЛК за незаконную мобилизацию, подготовленный комитетом ко второму чтению.

"Мне кажется, что откладывая такие важные вопросы до момента появления волшебной реформы ТЦК имени Михаила Федорова, которая прекрасно решит все проблемы, снимающие законопроекты с повестки дня берут на себя ответственность за жизнь и судьбы людей", — отметил нардеп.

Политик напомнил о случаях, когда явно нездоровых людей на ВЛК признают абсолютно здоровыми, а затем умирают на полигонах.

"Этот вопрос ответственности за незаконные действия, никак не связанный с никакими реформами вообще. Это вопрос о том, что если отца троих детей, имеющего отсрочку от мобилизации, потащили в военкомат, чтобы иметь возможность вместо него отпустить пойманного мажора за деньги, то за это нужно сидеть”, — отметил он.

По словам парламентария, война иногда заставляет идти на жесткие и непопулярные решения, но это не значит, что безразличны и беззаконны.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам народных депутатов, не так с "реформой ТЦК" и мобилизацией в Украине.



