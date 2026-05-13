Незаконная мобилизация: в Раде разводят руками, почему нет ответственности ТЦК

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В Украине тысячи жалоб на действия военнослужащих ТЦК. Народные депутаты неоднократно отмечали нарушения во время мобилизационных процессов — без бодикамер, в балаклавах, без соответствующих документов, с применением силы и т.д. Однако Рада пока не спешит вводить ответственность для ТЦК и ВЛК.
Мобилизация. Иллюстративное фото
Народный депутат Максим Бужанский рассказал, что в повестку дня заседания Рады снова странным образом не попал законопроект №12442 об ответственности ТЦК и ВЛК за незаконную мобилизацию, подготовленный комитетом ко второму чтению.
Политик напомнил о случаях, когда явно нездоровых людей на ВЛК признают абсолютно здоровыми, а затем умирают на полигонах.
По словам парламентария, война иногда заставляет идти на жесткие и непопулярные решения, но это не значит, что безразличны и беззаконны.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам народных депутатов, не так с "реформой ТЦК" и мобилизацией в Украине.