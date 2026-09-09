Несподівана зміна: хто може стати новим генпрокурором України

Колишній голова Служби безпеки України Василь Малюк може стати новим генеральним прокурором України після відставки Руслана Кравченка. Його кандидатура зараз активно обговорюється, однак офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Василь Малюк. Фото з відкритих джерел

Про можливе призначення Василя Малюка на посаду нового генпрокурора повідомив ресурс Ukraine Context з посиланням на власні джерела. В Офісі генерального прокурора, не змогли ні підтвердити, ні спростувати інформацію.

Василь Малюк має юридичну освіту та є кандидатом юридичних наук. У 2005 році він закінчив Національну академію СБУ за спеціальністю "Правознавство". У системі державної безпеки Малюк працює з 2001 року, а з 2023-го до 2026 року очолював Службу безпеки України.

Після звільнення з посади голови СБУ в січні 2026 року Малюк залишився в системі спецслужби та продовжив займатися організацією асиметричних операцій проти Росії. У 2025 році йому присвоїли звання Героя України.

Питання нового генпрокурора стало актуальним після того, як Руслан Кравченко подав у відставку 7 вересня. Його рішення прозвучало на тлі розслідування НАБУ та САП щодо ймовірного "кришування" мережі кол-центрів посадовцями Офісу генпрокурора.

У межах цієї справи фігурує посадовець Офісу генпрокурора Сергій Кропива, якого на записах НАБУ називають "Канцлером". Під час судового засідання прокурор озвучував стенограми розмов, у яких ішлося, зокрема, про ремонт будинку, інвертор, каміни та техніку. У матеріалах справи згадувався будинок у Козині, який пов'язують із Кравченком. Сам колишній генпрокурор заперечує причетність до звинувачень і заявляє, що проживає там на правах оренди. Суд раніше відправив Кропиву під варту з можливістю внесення застави у 120 млн грн.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Василь Малюк зробив заяву після відставки.