Неожиданное изменение: кто может стать новым генпрокурором Украины

Бывший глава Службы безопасности Украины Василий Малюк может стать новым генеральным прокурором Украины после отставки Руслана Кравченко. Его кандидатура сейчас активно обсуждается, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Василий Малюк. Фото из открытых источников

О возможном назначении Василия Малюка на должность нового генпрокурора сообщил ресурс Ukraine Context со ссылкой на собственные источники. В Офисе генерального прокурора не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию.

Василий Малюк имеет юридическое образование и кандидат юридических наук. В 2005 году он окончил Национальную академию СБУ по специальности "Правоведение". В системе государственной безопасности Малыш работает с 2001 года, а с 2023-го по 2026 год возглавлял Службу безопасности Украины.

После освобождения от должности главы СБУ в январе 2026 года Малыш остался в системе спецслужбы и продолжил заниматься организацией асимметричных операций против России. В 2025 году ему присвоили звание Героя Украины.

Вопрос нового генпрокурора стал актуален после того, как Руслан Кравченко подал в отставку 7 сентября. Его решение прозвучало на фоне расследования НАБУ и САП по поводу вероятного "крышевания" сети колл-центров должностными лицами Офиса генпрокурора.

В рамках этого дела фигурирует должностное лицо Офиса генпрокурора Сергей Кропива, которого на записях НАБУ называют "Канцлером". Во время судебного заседания прокурор озвучивал стенограммы разговоров, в которых говорилось, в частности, о ремонте дома, инверторе, каминах и технике. В материалах дела упоминался дом в Козине, связываемый с Кравченко. Сам бывший генпрокурор отрицает причастность к обвинениям и заявляет, что проживает там на правах аренды. Суд ранее отправил Крапиву под стражу с возможностью внесения залога в 120 млн. грн.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Василий Малюк сделал заявление после отставки.