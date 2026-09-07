Скандал з кол-центрами та будинком у Козині: чому генпрокурор Кравченко подав у відставку

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко заявив про рішення залишити посаду. Відповідну заяву про відставку він подав і назвав це політичним рішенням, яке, за його словами, ухвалив свідомо.

Руслан Кравченко

Кравченко пояснив, що не хоче, аби посада Генерального прокурора ставала інструментом політичного протистояння. Він також наголосив, що його позиція щодо звинувачень на його адресу залишається незмінною.

"Подав заяву про відставку з посади Генерального прокурора. Це політичне рішення. І я прийняв його свідомо. Не хочу, щоб посаду Генерального прокурора використовували як інструмент політичного протистояння", — заявив Кравченко.

Кравченко висловив вдячність президенту України та Верховній Раді за довіру і попросив прийняти його звільнення.

Заява Кравченка пролунала на тлі резонансної справи щодо ймовірного "кришування" мережі кол-центрів посадовцями Офісу генерального прокурора. Розслідування проводять НАБУ та САП. Під час судового засідання у справі посадовця Офісу генпрокурора Сергія Кропиви, який фігурує на записах НАБУ під псевдонімом "Канцлер", прокурор озвучив стенограми розмов щодо ремонту будинку, встановлення інвертора, камінів та придбання техніки.

У матеріалах справи йшлося про будинок у Козині, який пов'язують із Кравченком. Сам генпрокурор заперечує свою причетність до звинувачень та заявляє, що проживає у цьому будинку на правах оренди. Суд раніше обрав Кропиві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 120 млн грн. Його ймовірним спільникам "Музі" та водієві визначили застави у 20 млн та 3 млн гривень відповідно.

Відставка Кравченка з посади генерального прокурора тепер має бути розглянута Верховною Радою.



