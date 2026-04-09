Не у Києві: Кулеба розсекретив місто, де переховувалася половина уряду в перші дні вторгнення

У перші дні повномасштабного вторгнення Росії частину українського уряду евакуювали з Києва до Івано-Франківська. Про це вперше детально розповів колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, пояснивши, що рішення було ухвалене з міркувань безпеки на випадок стрімкого розвитку подій у столиці.

Дмитро Кулеба в інтерв’ю виданню "Курс" розповів про перші дні повномасштабного вторгнення. Дипломат пригадав, що напередодні 24 лютого він перебував у відрядженні у США. Дізнавшись про початок війни, він терміново змінив маршрут і через Польщу повертався до України.

За словами Кулеби, уже дорогою він отримав повідомлення, що частина урядовців отримала доручення евакуюватися до Івано-Франківська.

"Я приїхав в Івано-Франківськ, прийшов до колег. Групу, яка евакуювалася з Києва, очолював один з віцепрем’єрів. Все було непевно, це був безпековий захід. Тобто, якщо раптом занадто швидко і в негативному ключі розвиватиметься ситуація в Києві, то легітимний уряд залишиться в Івано-Франківську. Тоді ж ніхто не знав, чим все завершиться", – каже Кулеба.

Дипломат зауважив, що особисто не підтримував ідею фактичного "уряду в екзилі". За його словами, в Івано-Франківську частина урядовців працювала дистанційно, проводячи наради з колегами, які залишалися у Києві. Кулеба стверджує, що прагнув повернутися до столиці, однак через високий рівень небезпеки йому не дозволили цього зробити.

"Я приїхав у Франківськ – було дуже темно. Я приїхав на локацію, де сиділи, власне, мої колеги з уряду, все було мішками обкладено, ходили поодинокі люди у військовій формі. Я подивився на будівлю і думаю: ну, в принципі, одна ракета – і немає половини українського уряду. Якщо мета була врятувати половину українського уряду, але при цьому всі сиділи в одній будівлі, яку росіяни могли просто накрити однією-двома ракетами", — зауважив Кулеба.

Згодом урядова команда Кулеби перемістилася з Івано-Франківська до Львова, де на той час перебували евакуйовані іноземні посольства та активно працювали міжнародні партнери України. До Києва Кулеба повернувся приблизно через місяць, а ще через кілька тижнів до столиці повернулися й інші члени уряду, які в перші дні повномасштабного вторгнення перебували в Івано-Франківську.

