Не у Києві: Кулеба розсекретив місто, де переховувалася половина уряду в перші дні вторгнення

Slava Kot
У перші дні повномасштабного вторгнення Росії частину українського уряду евакуювали з Києва до Івано-Франківська. Про це вперше детально розповів колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, пояснивши, що рішення було ухвалене з міркувань безпеки на випадок стрімкого розвитку подій у столиці.
Дмитро Кулеба. Фото з відкритих джерел
Дмитро Кулеба в інтерв’ю виданню "Курс" розповів про перші дні повномасштабного вторгнення. Дипломат пригадав, що напередодні 24 лютого він перебував у відрядженні у США. Дізнавшись про початок війни, він терміново змінив маршрут і через Польщу повертався до України.
За словами Кулеби, уже дорогою він отримав повідомлення, що частина урядовців отримала доручення евакуюватися до Івано-Франківська.
Дипломат зауважив, що особисто не підтримував ідею фактичного "уряду в екзилі". За його словами, в Івано-Франківську частина урядовців працювала дистанційно, проводячи наради з колегами, які залишалися у Києві. Кулеба стверджує, що прагнув повернутися до столиці, однак через високий рівень небезпеки йому не дозволили цього зробити.
Згодом урядова команда Кулеби перемістилася з Івано-Франківська до Львова, де на той час перебували евакуйовані іноземні посольства та активно працювали міжнародні партнери України. До Києва Кулеба повернувся приблизно через місяць, а ще через кілька тижнів до столиці повернулися й інші члени уряду, які в перші дні повномасштабного вторгнення перебували в Івано-Франківську.
