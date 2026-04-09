Не в Киеве: Кулеба рассекретил город, где скрывалась половина правительства в первые дни вторжения

В первые дни полномасштабного вторжения России часть украинского правительства была эвакуирована из Киева в Ивано-Франковск. Об этом впервые подробно рассказал бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, объяснив, что решение было принято из соображений безопасности на случай стремительного развития событий в столице.

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Дмитрий Кулеба в интервью изданию "Курс" рассказал о первых днях полномасштабного вторжения. Дипломат вспомнил, что накануне 24 февраля он находился в командировке в США. Узнав о начале войны, он срочно изменил маршрут и через Польшу возвращался в Украину.

По словам Кулебы, уже по дороге он получил сообщение, что часть чиновников получила поручение эвакуироваться в Ивано-Франковск.

"Я приехал в Ивано-Франковск, пришел к коллегам. Группу, которая эвакуировалась из Киева, возглавлял один из вице-премьеров. Все было неуверенно, это была безопасность. То есть если вдруг слишком быстро и в негативном ключе будет развиваться ситуация в Киеве, то легитимное правительство останется в Ивано-Франковске. Тогда же никто не знал, чем все завершится", – говорит Кулеба.

Дипломат отметил, что лично не поддерживал идею фактического "правительства в экзиле". По его словам, в Ивано-Франковске часть членов правительства работала дистанционно, проводя совещания с коллегами, которые оставались в Киеве. Кулеба утверждает, что стремился вернуться в столицу, однако из-за высокого уровня опасности ему не позволили этого сделать.

"Я приехал во Франковск — было очень темно. Я приехал на локацию, где сидели, собственно, мои коллеги из правительства, все было мешками обложено, ходили одиночные люди в военной форме. Я посмотрел на здание и думаю: ну, в принципе, одна ракета — и нет половины украинского правительствано, при этом все сидели в одном здании, которое россияне могли просто накрыть одной-двумя ракетами", — отметил Кулеба.

Впоследствии правительственная команда Кулебы переместилась из Ивано-Франковска во Львов, где находились эвакуированные иностранные посольства и активно работали международные партнеры Украины. В Киев Кулеба вернулся примерно через месяц, а через несколько недель в столицу вернулись и другие члены правительства, которые в первые дни полномасштабного вторжения находились в Ивано-Франковске.

