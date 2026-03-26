Хто буде наступним президентом України: Кулеба назвав одне прізвище
Хто буде наступним президентом України: Кулеба назвав одне прізвище

Дмитро Кулеба заявив, що наступним президентом України може знову стати Володимир Зеленський.

26 березня 2026, 07:50
Автор:
avatar

Slava Kot

Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що наступним президентом України з великою ймовірністю може знову стати Володимир Зеленський. За його словами, Зеленський лідер воєнного часу та успішно впорається з такою роллю.

Хто буде наступним президентом України: Кулеба назвав одне прізвище

Дмитро Кулеба. Фото з відкритих джерел

Дмитро Кулеба в інтерв’ю Дмитру Гордону висловив свої думки щодо виборів в Україні. Політик вважає, що країна потребує проведення президентських та парламентських виборів навіть під час війни. 

"А якщо війна ще на 10 років? Ми щороку сподіваємося, що закінчиться і щороку на наступний рік плануємо вибори. Ну, всі ж бігають. Вибори, вибори. Я всім завжди казав, хто до мене прибігав, що, шановні, не буде ніяких виборів. Про що ви говорите? Буде війна", — сказав Кулеба.

Дипломат вважає, що політична система повинна періодично оновлюватися, а демократичні процедури мають залишатися важливою частиною державного життя. 

На питання Гордона, хто буде наступним президентом України, Кулеба назвав прізвище Зеленського.

"Я думаю Володимир Зеленський. Об'єктивно, він лідер воєнного часу. Він більш успішний президент воєнного часу, ніж мирного часу. Він впорається з цією роллю", — сказав Кулеба.

Кулеба припускає, що саме Зеленський може зберегти підтримку виборців у разі проведення президентських виборів. Разом з тим дипломат визнав, що в суспільстві може з’являтися запит на нові політичні обличчя. Попри це, на його думку, на тлі війни питання стабільності та досвіду керівництва країною залишається ключовим.

Окремо Кулеба наголосив на важливості парламентських виборів. Він вважає, що оновлення Верховної Ради могло б привести до політики ветеранів, волонтерів та молодих лідерів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що українці назвали найкращого та найгіршого президента в історії країни.

Також "Коментарі" писали про те, чи зміг би Зеленський виграти вибори президента в Україні.



Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=WWvzRCAUmqk
