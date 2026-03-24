logo_ukra

BTC/USD

69431

ETH/USD

2118.16

USD/UAH

43.92

EUR/UAH

50.9

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика України 2026 Народні депутати в паніці: в Раді готуються до найгіршого
commentss НОВИНИ Всі новини

Народні депутати в паніці: в Раді готуються до найгіршого

Народний депутат Гончаренко розповів про загрозу зриву пленарного засідання 25 березня

24 березня 2026, 17:41
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Верховна Рада цього пленарного тижня не змогла вчасно розпочати роботу — засідання 24 березня скасували. Однак може зірватися засідання і 25 березня. 

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. За його словами, група депутатів із фракції “Слуга народу” та представників інших фракцій (ексОПЗЖ, “Довіра”) збираються не приходити в Раду. Причина відмови йти на роботу — погрози побиття та провокації, які готуються проти них в Урядовому кварталі. 

“Як я вже писав, завтра плануються провокації в Кварталі стосовно “Слуг Народу”. Будуть тиснути, щоб вони проголосували закони МВФ. Наразі близько 60 "Слуг" вже відмовились приходити в Раду. По суті, може бути ситуація, де в Раді не буде 226 зареєстрованих голосів”, — повідомив політик. 

Народний депутат зауважив, що завтра, ймовірно, досить велика кількість депутатів-чоловіків від “Слуги народу” не прийдуть в Раду. 

“Також в кварталі збільшені заходи безпеки. Завтра мають бути більше поліції та Нацгвардії”, — уточнив він. 

Варто зазначити, що у понеділок, 23 березня, Гончаренко повідомляв, що атака планується не тільки на нардепів від “Слуги народу”, а й на депутатів від ексОПЗЖ. 

“Більшість з них паркується біля готелю "Київ" і саме там планується провокація. Під атаку на ОПЗЖ і збирають людей на середу. Крім ОПЗЖ будуть кидатись і на “Слуг народу", які активніше всього виступають проти голосування за закони МВФ”, — попередив політик. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді вже не приховують найгіршого — пояснили, що може врятувати народних депутатів монобільшості.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/oleksiihoncharenko/53481
Теги:

Новини

Всі новини