Народні депутати в паніці: в Раді готуються до найгіршого

Верховна Рада цього пленарного тижня не змогла вчасно розпочати роботу — засідання 24 березня скасували. Однак може зірватися засідання і 25 березня.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. За його словами, група депутатів із фракції “Слуга народу” та представників інших фракцій (ексОПЗЖ, “Довіра”) збираються не приходити в Раду. Причина відмови йти на роботу — погрози побиття та провокації, які готуються проти них в Урядовому кварталі.

“Як я вже писав, завтра плануються провокації в Кварталі стосовно “Слуг Народу”. Будуть тиснути, щоб вони проголосували закони МВФ. Наразі близько 60 "Слуг" вже відмовились приходити в Раду. По суті, може бути ситуація, де в Раді не буде 226 зареєстрованих голосів”, — повідомив політик.

Народний депутат зауважив, що завтра, ймовірно, досить велика кількість депутатів-чоловіків від “Слуги народу” не прийдуть в Раду.

“Також в кварталі збільшені заходи безпеки. Завтра мають бути більше поліції та Нацгвардії”, — уточнив він.

Варто зазначити, що у понеділок, 23 березня, Гончаренко повідомляв, що атака планується не тільки на нардепів від “Слуги народу”, а й на депутатів від ексОПЗЖ.

“Більшість з них паркується біля готелю "Київ" і саме там планується провокація. Під атаку на ОПЗЖ і збирають людей на середу. Крім ОПЗЖ будуть кидатись і на “Слуг народу", які активніше всього виступають проти голосування за закони МВФ”, — попередив політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді вже не приховують найгіршого — пояснили, що може врятувати народних депутатів монобільшості.



