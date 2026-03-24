Народні депутати в паніці: в Раді готуються до найгіршого

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Верховна Рада цього пленарного тижня не змогла вчасно розпочати роботу — засідання 24 березня скасували. Однак може зірватися засідання і 25 березня.
Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. За його словами, група депутатів із фракції “Слуга народу” та представників інших фракцій (ексОПЗЖ, “Довіра”) збираються не приходити в Раду. Причина відмови йти на роботу — погрози побиття та провокації, які готуються проти них в Урядовому кварталі.
Народний депутат зауважив, що завтра, ймовірно, досить велика кількість депутатів-чоловіків від “Слуги народу” не прийдуть в Раду.
Варто зазначити, що у понеділок, 23 березня, Гончаренко повідомляв, що атака планується не тільки на нардепів від “Слуги народу”, а й на депутатів від ексОПЗЖ.
