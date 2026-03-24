Народные депутаты в панике: в Раде готовятся к худшему

Верховная Рада на этой пленарной неделе не смогла вовремя приступить к работе — заседание 24 марта было отменено. Однако может сорваться заседание и 25 марта.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. По его словам, группа депутатов из фракции "Слуга народа" и представителей других фракций (экс-ОПЗЖ, "Доверие") собираются не приходить в Раду. Причина отказа идти на работу – угрозы избиения и провокации, которые готовятся против них в правительственном квартале.

"Как я уже писал, завтра планируются провокации в Квартале по поводу "Слуг Народа". Будут давить, чтобы они проголосовали законы МВФ. Сейчас около 60 "Слуг" уже отказались приходить в Раду. По сути, может быть ситуация, где в Раде не будет 226 зарегистрированных голосов", — сообщил политик.

Народный депутат отметил, что завтра, вероятно, достаточно большое количество депутатов-мужчин от "Слуги народа" не придут в Раду.

"Также в квартале увеличены меры безопасности. Завтра должно быть больше полиции и Нацгвардии", — уточнил он.

Стоит отметить, что в понедельник, 23 марта, Гончаренко сообщал, что атака планируется не только на нардепов от "Слуги народа", но и на депутатов от экс-ОПЗЖ.

"Большинство из них паркуется возле гостиницы "Киев" и именно там планируется провокация. Под атаку на ОПЗЖ и собирают людей на среду. Кроме ОПЗЖ будут бросаться и на "Слуг народа", активнее всего выступающих против голосования за законы МВФ", — предупредил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде уже не скрывают худшего — объяснили, что может спасти народных депутатов монобольшинства.




