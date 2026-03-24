Народные депутаты в панике: в Раде готовятся к худшему

Кречмаровская Наталия
Верховная Рада на этой пленарной неделе не смогла вовремя приступить к работе — заседание 24 марта было отменено. Однако может сорваться заседание и 25 марта.
Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. По его словам, группа депутатов из фракции "Слуга народа" и представителей других фракций (экс-ОПЗЖ, "Доверие") собираются не приходить в Раду. Причина отказа идти на работу – угрозы избиения и провокации, которые готовятся против них в правительственном квартале.
Народный депутат отметил, что завтра, вероятно, достаточно большое количество депутатов-мужчин от "Слуги народа" не придут в Раду.
Стоит отметить, что в понедельник, 23 марта, Гончаренко сообщал, что атака планируется не только на нардепов от "Слуги народа", но и на депутатов от экс-ОПЗЖ.
