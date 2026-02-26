logo_ukra

Нардепи вже не коряться Зеленському: чому насправді збунтувалась Рада
НОВИНИ

Нардепи вже не коряться Зеленському: чому насправді збунтувалась Рада

Народні депутати розповіли, що відбувається з Радою та чому немає голосів

26 лютого 2026, 13:39
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Верховна Рада не демонструє потенціалу працювати — провалюють навіть голосування до ратифікації угод, а значніші чи скандальні законопроєкти, як то “податок на OLX” взагалі не виносять на голосування. Народні депутати пояснили причини відсутності голосів та розповіли, як змінилася Верховна Рада під час війни. 

Нардепи вже не коряться Зеленському: чому насправді збунтувалась Рада

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Народний депутат Ярослав Железняк пояснив, у чому насправді проблема з голосами в Раді. За його словами, дуже помилкова інтерпретація,  що проблема в явці. 

“На цьому тижні, на який очевидно не збирали голоси, був ряд голосувань з дуже високими показниками підтримки: одне 308 голосів, два інших 290+. Це в цілому дуже багато. Щобільше, якщо проаналізувати по фракціях, то побачите, що в цілому підтримка рівня літа 2025 року”, — розповів нардеп.

За словами політика, що проблема нестачі голосів виключно політична:

  • в самій фракції “Слуга народу” саме на законопроєкти Уряду чи Офісу Президента немає голосів;

  • так само такі голосування саботують “сателіти” Коаліції. 

“І почалось це задовго до вручення підозр депутатам від НАБУ, або навіть звільнення Єрмака…. Почалось з Міндічгейту. І (тут моя субʼєктивна думка), поки не зміниться Уряд — то воно так і буде тривати. Тому що по-факту, ця Коаліція не вважає Уряд “своїм” і не дуже розуміє, чому мають прикривати їх проблеми”, — зазначив політик.

Народний депутат Максим Бужанський  вказав на “еволюцію Верховної Ради”: 

  • 2022 рік — голосування відразу, ніяких виступів від фракцій і груп, війна, ніколи,

  • 2023-2024 роки — виступи щовівторка,

  • 2025 рік — виступи щовівторка і щосереди,

  • 2026 рік — виступи щовівторка, щосереди, і вже і в четвер. 

“Артистизм розмовного жанру, одним словом”, — підсумував політик. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Верховна Рада посипалась.




