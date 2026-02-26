Нардепи вже не коряться Зеленському: чому насправді збунтувалась Рада

Рубрики
Верховна Рада не демонструє потенціалу працювати — провалюють навіть голосування до ратифікації угод, а значніші чи скандальні законопроєкти, як то “податок на OLX” взагалі не виносять на голосування. Народні депутати пояснили причини відсутності голосів та розповіли, як змінилася Верховна Рада під час війни.
Верховна Рада. Фото з відкритих джерел
Народний депутат Ярослав Железняк пояснив, у чому насправді проблема з голосами в Раді. За його словами, дуже помилкова інтерпретація, що проблема в явці.
За словами політика, що проблема нестачі голосів виключно політична:
в самій фракції “Слуга народу” саме на законопроєкти Уряду чи Офісу Президента немає голосів;
так само такі голосування саботують “сателіти” Коаліції.
Народний депутат Максим Бужанський вказав на “еволюцію Верховної Ради”:
2022 рік — голосування відразу, ніяких виступів від фракцій і груп, війна, ніколи,
2023-2024 роки — виступи щовівторка,
2025 рік — виступи щовівторка і щосереди,
2026 рік — виступи щовівторка, щосереди, і вже і в четвер.
