Нардепы уже не повинуются Зеленскому: почему на самом деле взбунтовалась Рада

Кречмаровская Наталия
Верховная Рада не демонстрирует потенциала работать — проваливают даже голосование до ратификации соглашений, а более значительные или скандальные законопроекты, как "налог на OLX" вообще не выносят на голосование. Народные депутаты объяснили причины отсутствия голосов и рассказали, как изменилась Верховная Рада во время войны.
Верховная Рада. Фото из открытых источников
Народный депутат Ярослав Железняк объяснил, в чем действительно проблема с голосами в Раде. По его словам, очень ошибочная интерпретация, что проблема в явке.
По словам политика, проблема нехватки голосов исключительно политическая:
в самой фракции "Слуга народа" именно на законопроекты Правительства или Офиса Президента нет голосов;
так же такие голосования саботируют "сателлиты" Коалиции.
Народный депутат Максим Бужанский указал на "эволюцию Верховной Рады":
2022 год — голосование сразу, никаких выступлений от фракций и групп, война, никогда,
2023-2024 годы — выступления каждый вторник,
2025 год — выступления каждый вторник и среду,
2026 год – выступления каждый вторник, каждую среду, и уже и в четверг.
