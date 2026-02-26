Нардепы уже не повинуются Зеленскому: почему на самом деле взбунтовалась Рада

Верховная Рада не демонстрирует потенциала работать — проваливают даже голосование до ратификации соглашений, а более значительные или скандальные законопроекты, как "налог на OLX" вообще не выносят на голосование. Народные депутаты объяснили причины отсутствия голосов и рассказали, как изменилась Верховная Рада во время войны.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народный депутат Ярослав Железняк объяснил, в чем действительно проблема с голосами в Раде. По его словам, очень ошибочная интерпретация, что проблема в явке.

"На этой неделе, на которую очевидно не собирали голоса, был ряд голосований с очень высокими показателями поддержки: одно 308 голосов, два других 290+. Это в целом очень много. Что больше, если проанализировать по фракциям, то увидите, что в целом поддержка уровня лета 2025 года", — рассказал нардеп.

По словам политика, проблема нехватки голосов исключительно политическая:

в самой фракции "Слуга народа" именно на законопроекты Правительства или Офиса Президента нет голосов;

так же такие голосования саботируют "сателлиты" Коалиции.

"И началось это задолго до вручения подозрений депутатам от НАБУ, или даже увольнения Ермака…. Началось с Миндичгейта. И (здесь мое субъективное мнение), пока не изменится Правительство — так оно так и будет продолжаться. Потому что по факту, эта Коалиция не считает Правительство "своим" и не очень понимает, почему должны прикрывать их проблемы", — отметил политик.

Народный депутат Максим Бужанский указал на "эволюцию Верховной Рады":

2022 год — голосование сразу, никаких выступлений от фракций и групп, война, никогда,

2023-2024 годы — выступления каждый вторник,

2025 год — выступления каждый вторник и среду,

2026 год – выступления каждый вторник, каждую среду, и уже и в четверг.

"Артистизм разговорного жанра, одним словом", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Верховная Рада посыпалась.



