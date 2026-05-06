“Нардепи виявилися наївними”: що в Раді розповіли про “улюблену іграшку” Зеленського

Кречмаровская Наталия
Від початку повномасштабної військової агресії Росії рішенням РНБО було введено чимало санкцій проти громадян України. Нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО щодо застосування персональних санкцій проти п’яти осіб, що загрожують національним інтересам, безпеці, суверенітету й територіальній цілісності України. Серед них — колишній керівник Офісу президента Андрій Богдан. В Раді виступають проти введення санкцій проти громадян України — навіть були певні домовленості.
Володимир Зеленський.
Народний депутат Ярослав Железняк розповів про інсайд з парламенту. За його словами, коли на початку грудня 2025 року терміново збирали голоси на підтримку проєкту Бюджету наступного року, то ряд фракцій та груп висунули умову. Вимагали: або взагалі прибрати можливість запроваджувати санкції проти українців, або якось обмежити цей механізм. Як ідею тоді обговорювали в такому випадку підтверджувати голосуванням через Раду, пояснив політик.
В результаті, розповів політик, посилаючись на інформацію від очевидців розмови, правку вирішили не ставити, але під обіцянку не використовувати цей механізм проти власних громадян у політичних цілях.
