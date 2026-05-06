Главная Новости Политика Украины 2026 "Нардепы оказались наивными": что в Раде рассказали о "любимой игрушке" Зеленского
"Нардепы оказались наивными": что в Раде рассказали о "любимой игрушке" Зеленского

Народный депутат Железняк рассказал о договоренностях нардепов с властями по санкциям против граждан Украины

6 мая 2026, 14:54
Кречмаровская Наталия

С начала полномасштабной военной агрессии России решением СНБО было введено немало санкций против граждан Украины. Недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО по применению персональных санкций против пяти лиц, угрожающих национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины. Среди них – бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан. В Раде выступают против введения санкций против граждан Украины – даже были определенные договоренности.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Ярослав Железняк рассказал об инсайде из парламента. По его словам, когда в начале декабря 2025 срочно собирали голоса в поддержку проекта Бюджета в следующем году, то ряд фракций и групп выдвинули условие. Требовали: либо вообще убрать возможность вводить санкции против украинцев, либо как-то ограничить этот механизм. Как идею тогда обсуждали в таком случае подтверждать голосование через Раду, пояснил политик.

"Президент, очевидно, был против такого ограничения для любимой игрушки. Но ситуация дошла до такого напряжения, что голоса без этого на Бюджет не собирались и тогда Свириденко или Арахамия были вынуждены организовать звонок с Президентом и депутатов (последний был где-то за границей в командировке)", — пояснил народный депутат.

В результате рассказал политик, ссылаясь на информацию от очевидцев разговора, правку решили не ставить, но под обещание не использовать этот механизм против собственных граждан в политических целях.

"А вы говорите в Раде плохие депутаты – вот посмотрите, какие наивные все же люди", — подчеркнул народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде рассказали об очередных "пленках Миндича".



Источник: https://t.me/yzheleznyak/17542
