"Нардепы оказались наивными": что в Раде рассказали о "любимой игрушке" Зеленского

Кречмаровская Наталия
С начала полномасштабной военной агрессии России решением СНБО было введено немало санкций против граждан Украины. Недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО по применению персональных санкций против пяти лиц, угрожающих национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины. Среди них – бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан. В Раде выступают против введения санкций против граждан Украины – даже были определенные договоренности.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Ярослав Железняк рассказал об инсайде из парламента. По его словам, когда в начале декабря 2025 срочно собирали голоса в поддержку проекта Бюджета в следующем году, то ряд фракций и групп выдвинули условие. Требовали: либо вообще убрать возможность вводить санкции против украинцев, либо как-то ограничить этот механизм. Как идею тогда обсуждали в таком случае подтверждать голосование через Раду, пояснил политик.
В результате рассказал политик, ссылаясь на информацию от очевидцев разговора, правку решили не ставить, но под обещание не использовать этот механизм против собственных граждан в политических целях.
