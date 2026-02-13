logo_ukra

Нардепи відверто глузують із Зеленського: "ефективні" менеджери президента "посипались"
commentss НОВИНИ Всі новини

Нардепи відверто глузують із Зеленського: “ефективні” менеджери президента “посипались”

У Раді нагадали Зеленському його словами про колишнього заступника голови Офісу президента Шурму

13 лютого 2026, 15:07
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Колишнє оточення президента України Володимира Зеленського “сиплеться”. Розслідування корупційних схем в сфері енергетики виявило, що посадовці, у тому числі, і з Офісу президента, можуть бути причетними до розкрадань коштів. Також люди з близького оточення Зеленського, яких він призначив на високі посади, ймовірно, передавали корупційні кошти президенту

Нардепи відверто глузують із Зеленського: “ефективні” менеджери президента “посипались”

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Колишнього заступника голови Офісу президента Ростислава Шурму оголосили в розшук разом з братом. Таку інформацію повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко. За його словами, ця інформація зʼявилась на сайті МВС. 

“Що цікаво, оголосили якраз тоді, коли Шурма заявив, що готовий співпрацювати зі слідством” — зазначив він. 

Профілі з'явилися на сайті МВС у розділі "Особи, які переховуються від органів влади".

Нардепи відверто глузують із Зеленського: “ефективні” менеджери президента “посипались” - фото 2

Народний депутат Ярослав Железняк прокоментував інформацію: 

“Враховуючи, що ще пару років тому Президент говорив про Шурму: “таких менеджерів як він, треба ще вмовляти працювати на Державу”…. То може зараз вмовить повернутися в Державу? Тим більше обидва зараз у Мюнхені )))”.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що 24 лютого президент України Володимир Зеленський оголосить дату виборів. Інформацію повідомило видання The Financial Times, додавши, що вибори пройдуть уже на початку травня. Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, чому Зеленський так спішить з виборами, чи відбудуться вони у травні та чого боїться президент. За його словами, подається ніби як вимога американців, однак за словами народного депутата, це вимога тільки однієї людини — самого Зеленського. 

Народний депутат пояснив, як президент має намір переобратися. Нібито виникла ідея зробити це разом з референдумом, щоб люди голосували навіть не за нього, а за мир. 




Джерело: https://t.me/yzheleznyak/16346
