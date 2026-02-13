Нардепи відверто глузують із Зеленського: “ефективні” менеджери президента “посипались”

Колишнє оточення президента України Володимира Зеленського “сиплеться”. Розслідування корупційних схем в сфері енергетики виявило, що посадовці, у тому числі, і з Офісу президента, можуть бути причетними до розкрадань коштів. Також люди з близького оточення Зеленського, яких він призначив на високі посади, ймовірно, передавали корупційні кошти президенту.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Колишнього заступника голови Офісу президента Ростислава Шурму оголосили в розшук разом з братом. Таку інформацію повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко. За його словами, ця інформація зʼявилась на сайті МВС.

“Що цікаво, оголосили якраз тоді, коли Шурма заявив, що готовий співпрацювати зі слідством” — зазначив він.

Профілі з'явилися на сайті МВС у розділі "Особи, які переховуються від органів влади".

Народний депутат Ярослав Железняк прокоментував інформацію:

“Враховуючи, що ще пару років тому Президент говорив про Шурму: “таких менеджерів як він, треба ще вмовляти працювати на Державу”…. То може зараз вмовить повернутися в Державу? Тим більше обидва зараз у Мюнхені )))”.

