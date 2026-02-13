Нардепы откровенно смеются над Зеленским: "эффективные" менеджеры президента "посыпались"

Бывшее окружение президента Украины Владимира Зеленского "сыпется". Расследование коррупционных схем в сфере энергетики выявило, что должностные лица, в том числе и из Офиса президента, могут быть причастны к хищениям средств. Также люди из близкого окружения Зеленского, которых он назначил на высокие должности, предположительно передавали коррупционные средства президенту.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Бывшего заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурму объявили в розыск вместе с братом. Такую информацию сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко. По его словам, эта информация появилась на сайте МВД.

"Что интересно, объявили как раз тогда, когда Шурма заявил, что готов сотрудничать со следствием", — отметил он.

Профили появились на сайте МВД в разделе "Лица, скрывающиеся от органов власти".

Народный депутат Ярослав Железняк прокомментировал информацию:

"Учитывая, что еще пару лет назад Президент говорил о Шурме: "таких менеджеров как он, надо еще уговаривать работать на Государство"... Так может сейчас уговорить вернуться в Государство? Тем более оба сейчас в Мюнхене )))".

