Нардепы откровенно смеются над Зеленским: "эффективные" менеджеры президента "посыпались"
commentss НОВОСТИ Все новости

Нардепы откровенно смеются над Зеленским: "эффективные" менеджеры президента "посыпались"

В Раде напомнили Зеленскому его словами о бывшем заместителе главы Офиса президента Шурме

13 февраля 2026, 15:07
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Бывшее окружение президента Украины Владимира Зеленского "сыпется". Расследование коррупционных схем в сфере энергетики выявило, что должностные лица, в том числе и из Офиса президента, могут быть причастны к хищениям средств. Также люди из близкого окружения Зеленского, которых он назначил на высокие должности, предположительно передавали коррупционные средства президенту.

Нардепы откровенно смеются над Зеленским: "эффективные" менеджеры президента "посыпались"

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Бывшего заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурму объявили в розыск вместе с братом. Такую информацию сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко. По его словам, эта информация появилась на сайте МВД.

"Что интересно, объявили как раз тогда, когда Шурма заявил, что готов сотрудничать со следствием", — отметил он.

Профили появились на сайте МВД в разделе "Лица, скрывающиеся от органов власти".

Нардепы откровенно смеются над Зеленским: ”эффективные” менеджеры президента ”посыпались” - фото 2

Народный депутат Ярослав Железняк прокомментировал информацию:

"Учитывая, что еще пару лет назад Президент говорил о Шурме: "таких менеджеров как он, надо еще уговаривать работать на Государство"... Так может сейчас уговорить вернуться в Государство? Тем более оба сейчас в Мюнхене )))".

Напомним: портал "Комментарии" писал , что 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявит дату выборов. Информацию сообщило издание The Financial Times, добавив, что выборы пройдут уже в начале мая. Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, почему Зеленский так спешит с выборами, состоятся ли они в мае и чего боится президент. По его словам, кажется как требование американцев, однако по словам народного депутата, это требование только одного человека — самого Зеленского.

Народный депутат объяснил, как президент намерен переизбраться. Вроде бы возникла идея сделать это вместе с референдумом, чтобы люди голосовали даже не за него, а за мир.




Источник: https://t.me/yzheleznyak/16346
