Нардепи вибухнули гнівом: заявили про відвертий бунт

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Кречмаровская Наталия
Народним депутатам пропонують працювати у підвалі Верховної Ради, щоб не переривати засідання при оголошенні повітряної тривоги. Парламентарі розкритикували таке рішення.
Рада. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Дмитро Разумков нагадав про ситуацію, яка була на початку повномасштабного російського вторгнення. 24 лютого 2022 року, зауважив він, Верховна Рада працювала в сесійній залі. Тоді, нагадав політик, російські війська стояли на околицях Києва. Загроза була більшою, ніж сьогодні, але депутати приходили та голосували на своїх робочих місцях навіть коли Київщина була під окупацією, заявив політик.
Політик наголосив, що українці ходять на роботу, працюють лікарні, підприємства.
Політик зазначив, що ППО зараз не забезпечена достатньо для того, щоб до Києва не долітали ракети та дрони. І це, за його словами, в тому числі, відповідальність тих депутатів, які проголосували за передачу 40 млрд грн із закупівлі озброєння на піар-програми кешбеків. А тепер, коли бачимо наслідки цих рішень, нам пропонують йти в підвал, обурився він.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, де ховатимуться нардепи під час повітряних тривог.