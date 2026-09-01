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Нардепи вибухнули гнівом: заявили про відвертий бунт

Народний депутат Разумков розкритикував рішення про роботу Ради у підвалі

1 вересня 2026, 15:29
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Кречмаровская Наталия

Народним депутатам пропонують працювати у підвалі Верховної Ради, щоб не переривати засідання при оголошенні повітряної тривоги. Парламентарі розкритикували таке рішення. 

Нардепи вибухнули гнівом: заявили про відвертий бунт

Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков нагадав про ситуацію, яка була на початку повномасштабного російського вторгнення. 24 лютого 2022 року, зауважив він, Верховна Рада працювала в сесійній залі. Тоді, нагадав політик, російські війська стояли на околицях Києва. Загроза була більшою, ніж сьогодні, але депутати приходили та голосували на своїх робочих місцях навіть коли Київщина була під окупацією, заявив політик. 

“А тепер, на п'ятому році повномасштабної війни, пропонується піти в підвал і натискати кнопки в телефоні! Виникає одне просте питання: а депутатам самим не буде соромно? Може так прямо з Монако будуть голосувати?!”, — обурений народний депутат. 

Політик наголосив, що українці ходять на роботу, працюють лікарні, підприємства. 

“Може тоді військовим дозволити воювати з підвалу чи з відносно безпечних міст!”, — зауважив парламентар. 

Політик зазначив, що ППО зараз не забезпечена достатньо для того, щоб до Києва не долітали ракети та дрони. І це, за його словами, в тому числі, відповідальність тих депутатів, які проголосували за передачу 40 млрд грн із закупівлі озброєння на піар-програми кешбеків. А тепер, коли бачимо наслідки цих рішень, нам пропонують йти в підвал, обурився він.

“Якщо депутати не готові приходити до сесійної зали та працювати в умовах війни, тоді чесніше взагалі закрити Верховну Раду і повісити на двері амбарний замок. Це буде дешевше для бюджету і не так соромно! Команда “Розумної Політики” за жодне рішення “з підвалу” голосувати не буде!”, — заявив народний депутат. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, де ховатимуться нардепи під час повітряних тривог.




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Джерело: https://t.me/Dmytro_Razumkov_official/4960
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