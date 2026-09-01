Нардепы взорвались гневом: заявили об откровенном бунте

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Кречмаровская Наталия
Народным депутатам предлагают работать в подвале Верховной Рады, чтобы не прерывать заседание при объявлении воздушной тревоги. Парламентарии раскритиковали такое решение.
Рада. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Дмитрий Разумков напомнил о ситуации, которая была в начале полномасштабного российского вторжения. 24 февраля 2022 года, отметил он, Верховная Рада работала в сессионном зале. Тогда, напомнил политик, российские войска стояли в окрестностях Киева. Угроза была больше, чем сегодня, но депутаты приходили и голосовали на своих рабочих местах даже когда Киевщина была под оккупацией, заявил политик.
Политик подчеркнул, что украинцы ходят на работу, работают больницы, предприятия.
Политик отметил, что ПВО сейчас не обеспечено достаточно для того, чтобы в Киев не долетали ракеты и дроны. И это, по его словам, в том числе ответственность тех депутатов, которые проголосовали за передачу 40 млрд грн по закупке вооружения на пиар-программы кэшбеков. А теперь, когда видим последствия этих решений, нам предлагают уходить в подвал, возмутился он.
Напомним: портал "Комментарии" писал, где будут прятаться нардепы во время воздушных тревог.