Нардепы взорвались гневом: заявили об откровенном бунте

Народным депутатам предлагают работать в подвале Верховной Рады, чтобы не прерывать заседание при объявлении воздушной тревоги. Парламентарии раскритиковали такое решение.

Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков напомнил о ситуации, которая была в начале полномасштабного российского вторжения. 24 февраля 2022 года, отметил он, Верховная Рада работала в сессионном зале. Тогда, напомнил политик, российские войска стояли в окрестностях Киева. Угроза была больше, чем сегодня, но депутаты приходили и голосовали на своих рабочих местах даже когда Киевщина была под оккупацией, заявил политик.

"А теперь, на пятом году полномасштабной войны, предлагается пойти в подвал и нажимать кнопки в телефоне! Возникает один простой вопрос: а депутатам самим не будет стыдно? Может, так прямо из Монако будут голосовать?!", — возмущен народный депутат.

Политик подчеркнул, что украинцы ходят на работу, работают больницы, предприятия.

"Может тогда военным позволить воевать из подвала или относительно безопасных городов!", — заметил парламентарий.

Политик отметил, что ПВО сейчас не обеспечено достаточно для того, чтобы в Киев не долетали ракеты и дроны. И это, по его словам, в том числе ответственность тех депутатов, которые проголосовали за передачу 40 млрд грн по закупке вооружения на пиар-программы кэшбеков. А теперь, когда видим последствия этих решений, нам предлагают уходить в подвал, возмутился он.

"Если депутаты не готовы приходить в сессионный зал и работать в условиях войны, тогда честнее вообще закрыть Верховную Раду и повесить на двери амбарный замок. Это будет дешевле для бюджета и не так стыдно! Команда "Умной Политики" ни за одно решение "из подвала" голосовать не будет!", — заявил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, где будут прятаться нардепы во время воздушных тревог.



