Нардепы шокированы теневым вмешательством Зеленского: "они все становятся прожорливыми"

Верховная Рада демонстрирует все меньшее единство и конструктивное делать, что особенно опасно в условиях длительной российской агрессии.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Кучеренко поделился своим мнением по поводу процессов, происходящих в Раде и в целом в стране.

"Монокоалиции" де-факто не существует. Она, к сожалению, не способна обеспечить эффективный и ответственный законотворческий процесс. Она, к сожалению, не способна проконтролировать свое правительство, что приводит к хаосу государственного управления. Она, к сожалению, не способна даже обеспечить последовательную и эффективную работу "своего" контрольного органа — Счетной Палаты. Поскольку в отношениях с Президентом Верховную Раду де-факто представляет лишь монокоалиция — она не способна занять принципиальную позицию в вопросах компетенции ВРУ и своих конституционных полномочий", — отметил нардеп.

По его словам, соответственно, ни Рада, ни Кабмин не могут отстоять профессиональную и государственную позицию в своих отношениях с Президентом. Это, объяснил политик, ведет к неизбежным и очевидным ошибочным управленческим решениям, за которые потом рассчитываются все украинцы.

"Такая ситуация крайне опасна для государства. Давно пора это признать, потому что будет поздно — пойдут неконтролируемые процессы", — подчеркнул народный депутат.

Политик подчеркнул, что никогда не ставил и не буду подвергать сомнению конституционные полномочия Президента.

"Безопасность, оборона, внешний вектор, функции гаранта — возможно еще какие-то дополнительные "военные" функции и полномочия, которые обязательно должны быть урегулированы временно на законодательном уровне", — отметил он.

Однако угрожающим, по его словам, выглядят последствия теневого вмешательства Президента в нехарактерные и непосильные для него сферы. Это, как пояснил политик, уже привело как к "управленческому хаосу, тотальной безответственности, атрофированию государственных институтов, так и к развращению депутатского корпуса и бесконтрольности деятельности многочисленных правоохранительных структур".

"И все они хотят "есть" и становятся прожорливыми. Ни одна экономика этого не выдержит. Это мое личное мнение", — подчеркнул народный депутат.

