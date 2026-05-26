Нардепи розчаровані: магія чарівності від президента уже не працює

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Верховна Рада у вівторок провалила голосування за податки на посилки.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Ярослав Железняк розповів, що у попередньому скликанні Ради голоси зібрати під важливі закони було в рази важче.
Парламентар розповів про процедуру, за якою працювали. За його словами, за пару днів до голосування проводилась ціла робота для визначення голосів. Він, міністр КМУ Олександр Саєнко та ще декілька людей по списку продзвонювали всіх депутатів.
Уряд, за його словами приходив на засідання фракцій: як коаліції (БПП та НФ), так і опозиції (Самопоміч, Ляшко та інші).
За його словами, за годину-дві до важливого голосування приїжджав у Раду премʼєр-міністр Володимир Гройсман і проводив фінальні розмови з депутатами. Потім всі до моменту фінального голосування були у ложі: підтримати голосування і подякувати депутатам за підтримку, зазначив політик.
Саме тому, за словами Железняка, майже 99% таких голосувань були успішні. І жодного провального по МВФ. Це був процес дуже складний, але системний, де не можна було схибити, підкреслив нардеп.
Нардеп підкреслив, що у них знаходиться час на 100500 конференцій, презентацій від президента і першої леді, відвідати всі можливі семінари приготування страв з послами.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що нардеп Гончаренко розповів про зустріч Зеленського з парламентарями.