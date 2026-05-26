Нардепи розчаровані: магія чарівності від президента уже не працює

Верховна Рада у вівторок провалила голосування за податки на посилки.

Народний депутат Ярослав Железняк розповів, що у попередньому скликанні Ради голоси зібрати під важливі закони було в рази важче.

“Та і закони теж більш політичні. Це вам не пільга на посилки, а рівень медичної реформи чи створення антикорупційного суду…”, зазначив політик.

Парламентар розповів про процедуру, за якою працювали. За його словами, за пару днів до голосування проводилась ціла робота для визначення голосів. Він, міністр КМУ Олександр Саєнко та ще декілька людей по списку продзвонювали всіх депутатів.

Уряд, за його словами приходив на засідання фракцій: як коаліції (БПП та НФ), так і опозиції (Самопоміч, Ляшко та інші).

“Із самого ранку у ложі уряду був цілий десант з Кабміну — профільний міністр, заступники та той самий Саєнко. Створювався окремий чат у WhatsApp де премʼєр особисто контролював кожен етап”, — розповів нардеп.

За його словами, за годину-дві до важливого голосування приїжджав у Раду премʼєр-міністр Володимир Гройсман і проводив фінальні розмови з депутатами. Потім всі до моменту фінального голосування були у ложі: підтримати голосування і подякувати депутатам за підтримку, зазначив політик.

Саме тому, за словами Железняка, майже 99% таких голосувань були успішні. І жодного провального по МВФ. Це був процес дуже складний, але системний, де не можна було схибити, підкреслив нардеп.

“Знаєте скільки сьогодні урядовців було у ложі весь час перед і під час важливих голосувань? Нуль. Знаєте скільки звернень було від них? Нуль”, — зазначив політик.

Нардеп підкреслив, що у них знаходиться час на 100500 конференцій, презентацій від президента і першої леді, відвідати всі можливі семінари приготування страв з послами.

“Але… не знайшлось сьогодні години бути в Раді з важливого голосування для себе… Тому й отримали ляпас. Навіть 12-ть поспіль. P.S. Ну і коли покладаєтесь на магію чарівності від президента, то треба на всяк випадок уточнити чи не розчарувалося більшість депутатів у ньому за ці 7 років”, — резюмував політик.

