Зеленський різко змінив позицію: що показала зустріч президента з нардепами

Президент України Володимир Зеленський у понеділок та вівторок зустрічався з народними депутатами. У понеділок була зустріч зі “Слугами народу”, у вівторок з головами парламентських фракцій та груп.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що окрім Зеленського та представника від фракції чи групи на зустрічі були присутні голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, керівник фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, керівник Офісу президента Кирило Буданов. Політик розповів, що кожна зустріч тривала від 20 до 40 хвилин, хоча припустив, можливо якась зустрічі тривала і більше.

“Загальні враження: Зеленський був такий позитивний, дружній. Говорив, що треба єднатися, запитував, за яких умов фракції готові підтримати оці складні законопроєкти”, — повідомив політик.

За його словами, також Зеленський говорив, що є шанс завершити гарячу фазу війни до листопада. Однак, зазначив політик, йдеться лише про можливість, а не про те, що це вже відбувається.

Гончаренко розповів, що лідери фракцій та груп ставили різні питання, на думку нардепа, були у “шкурні” — вони (учасники зустрічі, — ред.) “все нотували та обіцяли допомогти".

“Але в багатьох є відчуття, що їх можуть і намахати. Загалом, не дуже багато довіри до президента”, — прокоментував Гончаренко.

Також політик нагадав, що сьогодні Рада провалила закон про посилки. Завтра, за його словами, буде ще один день складних законів.

“Побачимо, як спрацювали сьогоднішні зустрічі президента. А Зеленський реально дуже ослаб. Модель з п'ятьма-шістьма менеджерами вже себе вичерпала. П'ять-шість менеджерів прокралися, розбіглися по світу, ховаються — хтось у в'язниці. Тож тепер Зеленський згадав, що є парламент і хоче спертися на парламент, і “поюзать” його. Тільки вже і парламент знає, з ким має справу”, — підсумував народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді розповіли, чому Зеленський розгубив своїх союзників.



