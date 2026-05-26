Зеленський різко змінив позицію: що показала зустріч президента з нардепами

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Президент України Володимир Зеленський у понеділок та вівторок зустрічався з народними депутатами. У понеділок була зустріч зі “Слугами народу”, у вівторок з головами парламентських фракцій та груп.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що окрім Зеленського та представника від фракції чи групи на зустрічі були присутні голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, керівник фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, керівник Офісу президента Кирило Буданов. Політик розповів, що кожна зустріч тривала від 20 до 40 хвилин, хоча припустив, можливо якась зустрічі тривала і більше.
За його словами, також Зеленський говорив, що є шанс завершити гарячу фазу війни до листопада. Однак, зазначив політик, йдеться лише про можливість, а не про те, що це вже відбувається.
Гончаренко розповів, що лідери фракцій та груп ставили різні питання, на думку нардепа, були у “шкурні” — вони (учасники зустрічі, — ред.) “все нотували та обіцяли допомогти".
Також політик нагадав, що сьогодні Рада провалила закон про посилки. Завтра, за його словами, буде ще один день складних законів.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді розповіли, чому Зеленський розгубив своїх союзників.