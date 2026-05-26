Нардепы разочарованы: магия очарования от президента уже не работает

Верховная Рада во вторник провалила голосование по налогам на посылки.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Ярослав Железняк рассказал, что в предыдущем созыве Рады голоса собрать под важные законы было в разы труднее.

"Да и законы тоже более политические. Это вам не льгота на посылки, а уровень медицинской реформы или создание антикоррупционного суда…", — отметил политик.

Парламентарий рассказал о процедуре, по которой работали. По его словам, за пару дней до голосования проводилась целая работа по определению голосов. Он, министр КМУ Александр Саенко и еще несколько человек по списку прозванивали всех депутатов.

Правительство, по его словам, приходило на заседание фракций: как коалиции (БПП и НФ), так и оппозиции (Самопомич, Ляшко и другие).

"С самого утра в ложе правительства был целый десант из Кабмина — профильный министр, заместители и тот же Саенко. Создавался отдельный чат в WhatsApp, где премьер лично контролировал каждый этап", — рассказал нардеп.

По его словам, за час-два до важного голосования приезжал в Раду премьер-министр Владимир Гройсман и проводил финальные разговоры с депутатами. Затем все до момента финального голосования были в ложе: поддержать голосование и поблагодарить депутатов за поддержку, отметил политик.

Именно поэтому, по словам Железняка, около 99% таких голосований были успешны. И ни одного провального по МВФ. Это был процесс очень сложный, но системный, где нельзя было оплошать, подчеркнул нардеп.

"Знаете сколько сегодня чиновников было в ложе все время перед и во время важных голосований? Ноль. Знаете сколько обращений было от них? Ноль", — отметил политик.

Нардеп подчеркнул, что у них находится время на 100500 конференций, презентаций от президента и первой леди, посетить все возможные семинары приготовления блюд с послами.

"Но... не нашлось сегодня часа быть в Раде по важному голосованию для себя... Поэтому и получили пощечину. Даже 12-ть подряд. P.S. Ну и когда полагаетесь на магию очарования от президента, то надо на всякий случай уточнить не разочаровалось ли большинство депутатов в нем за эти 7 лет", — резюмировал политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что нардеп Гончаренко рассказал о встрече Зеленского с парламентариями.



