Нардепы разочарованы: магия очарования от президента уже не работает

Кречмаровская Наталия
Верховная Рада во вторник провалила голосование по налогам на посылки.
ВРУ. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Ярослав Железняк рассказал, что в предыдущем созыве Рады голоса собрать под важные законы было в разы труднее.
Парламентарий рассказал о процедуре, по которой работали. По его словам, за пару дней до голосования проводилась целая работа по определению голосов. Он, министр КМУ Александр Саенко и еще несколько человек по списку прозванивали всех депутатов.
Правительство, по его словам, приходило на заседание фракций: как коалиции (БПП и НФ), так и оппозиции (Самопомич, Ляшко и другие).
По его словам, за час-два до важного голосования приезжал в Раду премьер-министр Владимир Гройсман и проводил финальные разговоры с депутатами. Затем все до момента финального голосования были в ложе: поддержать голосование и поблагодарить депутатов за поддержку, отметил политик.
Именно поэтому, по словам Железняка, около 99% таких голосований были успешны. И ни одного провального по МВФ. Это был процесс очень сложный, но системный, где нельзя было оплошать, подчеркнул нардеп.
Нардеп подчеркнул, что у них находится время на 100500 конференций, презентаций от президента и первой леди, посетить все возможные семинары приготовления блюд с послами.
