Нардепи обурені новим “трендом”: на чому “хайпують” школярі

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Приниженню, образам, зневажливому ставленню до людини не має бути місця в українському суспільстві. Народна депутатка Юлія Гришина розповіла про новий “тренд” серед школярів.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Політик розповіла, що в соцмережах шириться “тренд”, де школярі, "хайпуючи", публікують відео вчителів під нецензурний звук.
Парламентар поділилася своєю думкою про причини такої поведінки дітей. За її словами, багато в чому — це виховання, і вдома, і в школі.
Школа, підсумувала народна депутатка, має бути простором поваги — і до учнів, і до педагогів. І головним спільним завданням є збереження цього простору.
