Головна Новини Політика України 2026 Нардепи обурені новим “трендом”: на чому “хайпують” школярі
Нардепи обурені новим “трендом”: на чому “хайпують” школярі

Народна депутатка Гришина розповіла про новий “тренд” серед школярів - на чому "хайпують" учні

17 квітня 2026, 18:43
Кречмаровская Наталия

Приниженню, образам, зневажливому ставленню до людини не має бути місця в українському суспільстві. Народна депутатка Юлія Гришина розповіла про новий “тренд” серед школярів. 

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Політик розповіла, що в соцмережах шириться “тренд”, де школярі, "хайпуючи", публікують відео вчителів під нецензурний звук. 

“Нічого смішного тут абсолютно немає! Булінг і мобінг в Україні давно визнані незаконними явищами, за які українським законодавством передбачено відповідальність. Те, що ми спостерігаємо сьогодні, — однозначно ганебне явище. Такого не повинно бути”, — наголосила народна депутатка. 

Парламентар поділилася своєю думкою про причини такої поведінки дітей. За її словами, багато в чому — це виховання, і вдома, і в школі. 

“Саме поруч із нами діти формують уявлення про те, що припустимо, а що ні. Саме ми задаємо координати поваги до іншої людини. Тому принагідно звертаюся до батьків. Поговорімо разом із нашими дітьми. Про повагу — до людини, до тих, хто поруч, до вчителів, які фактично стають для наших дітей другими батьками”, — закликала вона.

Школа, підсумувала народна депутатка, має бути простором поваги — і до учнів, і до педагогів. І головним спільним завданням є збереження цього простору.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Кабінет міністрів України продовжує роздавати кошти з резервного фонду, який уже фактично вичерпаний.

Народна депутатка Ніна Южаніна розповіла, що уряд рішенням виділив 732,5 млн грн з резервного фонду на заходи стійкості (котельні, когенерація). За її словами, одним рішенням уряд фактично використав майже весь залишок резервного фонду.




Джерело: https://t.me/Gryshyna_channel/3858
