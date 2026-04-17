Нардепи обурені новим “трендом”: на чому “хайпують” школярі

Приниженню, образам, зневажливому ставленню до людини не має бути місця в українському суспільстві. Народна депутатка Юлія Гришина розповіла про новий “тренд” серед школярів.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Політик розповіла, що в соцмережах шириться “тренд”, де школярі, "хайпуючи", публікують відео вчителів під нецензурний звук.

“Нічого смішного тут абсолютно немає! Булінг і мобінг в Україні давно визнані незаконними явищами, за які українським законодавством передбачено відповідальність. Те, що ми спостерігаємо сьогодні, — однозначно ганебне явище. Такого не повинно бути”, — наголосила народна депутатка.

Парламентар поділилася своєю думкою про причини такої поведінки дітей. За її словами, багато в чому — це виховання, і вдома, і в школі.

“Саме поруч із нами діти формують уявлення про те, що припустимо, а що ні. Саме ми задаємо координати поваги до іншої людини. Тому принагідно звертаюся до батьків. Поговорімо разом із нашими дітьми. Про повагу — до людини, до тих, хто поруч, до вчителів, які фактично стають для наших дітей другими батьками”, — закликала вона.

Школа, підсумувала народна депутатка, має бути простором поваги — і до учнів, і до педагогів. І головним спільним завданням є збереження цього простору.

