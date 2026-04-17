Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Нардепы возмущены новым "трендом": на чем "хайпуют" школьники
Нардепы возмущены новым "трендом": на чем "хайпуют" школьники

Народная депутат Гришина рассказала о новом "тренде" среди школьников - на чем "хайпуют" ученики

17 апреля 2026, 18:43
Кречмаровская Наталия

Унижению, оскорблениям, пренебрежительному отношению к человеку не должно быть места в украинском обществе. Народная депутат Юлия Гришина рассказала о новом "тренде" среди школьников.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Политик рассказала, что в соцсетях распространяется "тренд", где школьники, "хайпуя", публикуют видео учителей под нецензурный звук.

"Ничего смешного здесь абсолютно нет! Булинг и мобинг в Украине давно признаны незаконными явлениями, за которые украинским законодательством предусмотрена ответственность. То, что мы наблюдаем сегодня, — однозначно позорное явление. Такого не должно быть", — отметила народная депутат.

Парламентарий поделилась своим мнением о причинах такого поведения детей. По ее словам, во многом – это воспитание, и дома, и в школе.

"Именно рядом с нами дети формируют представление о том, что допустим, а что нет. Именно мы задаем координаты уважения к другому человеку. Поэтому прибегаю к родителям. Поговорим вместе с нашими детьми. Об уважении — к человеку, к тем, кто рядом, к учителям, которые фактически становятся для наших детей другими родителями", — призвала она.

Школа, подытожила народная депутат, должна быть пространством уважения — и к ученикам, и к педагогам. И главной общей задачей есть сохранение этого пространства.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Кабинет министров Украины продолжает раздавать средства из резервного фонда, который уже фактически исчерпан.

Народная депутат Нина Южанина рассказала, что правительство решением выделило 732,5 млн грн из резервного фонда на меры устойчивости (котельные, когенерация). По ее словам, одним решением правительство фактически использовало почти весь остаток резервного фонда.




Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/Gryshyna_channel/3858
