Нардепи хапаються за голову: Україна катастрофічно швидко витрачає гроші
Нардепи хапаються за голову: Україна катастрофічно швидко витрачає гроші

Народна депутатка Южаніна розповіла про катастрофу з резервним фондом

14 квітня 2026, 20:36
Автор:
Кречмаровская Наталия

Кабінет міністрів України продовжує роздавати кошти з резервного фонду, який уже фактично вичерпаний.

Народна депутатка Ніна Южаніна розповіла, що уряд рішенням від 10.04.2026 №332-р виділив 732,5 млн грн з резервного фонду на заходи стійкості (котельні, когенерація).

“Станом до цього рішення залишок резервного фонду становив близько 800 млн грн. Тобто одним рішенням уряд фактично використав майже весь залишок резервного фонду”, — зазначила вона. 

Політик пояснила, що резервний фонд де-факто вичерпаний уже в квітні, хоча мав забезпечувати непередбачені витрати протягом усього року. І це вже не про цифри, це про підхід, підкреслила вона. 

До того ж політик уточнила, що розподіл коштів між ОДА не оприлюднений, а перелік об’єктів ще тільки формують. Тобто, пояснила вона, що гроші вже виділені, а конкретики ще немає.

Формально, за її словами, уряд ще “доручив”:

  • у триденний строк підготувати перелік об’єктів і обсяги фінансування,

  • погодити витрати між міністерствами та ОДА, 

  • за тиждень знайти співфінансування з місцевих бюджетів,

  •  і за потреби змінити сам порядок реалізації проєкту.

“Тож виглядає це не як системна підготовка, а як спроба “зібрати конструкцію на ходу”, — підсумувала народна депутатка. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що без отримання фінансової допомоги, як пишуть західні медіа, Україна через 2 місяці зіткнеться з гострою нестачею коштів на проведення військових витрат. У Раді прогнозують, що 2 місяці не знадобиться — криза буде значно раніше. 

Народний депутат Дмитро Разумков зазначив що катастрофічні проблеми можуть бути уже в середині квітня. 



Джерело: https://t.me/ninayuzhanina/4281
