Нардепи не приховують здивування: що з "логікою" рішення Зеленського
Нардепи не приховують здивування: що з “логікою” рішення Зеленського

Народний депутат Кучеренко про “логіку” рішення президента Зеленського

15 квітня 2026, 15:39
Президент України Володимир Зеленський днями підписав проєкт Закону про внесення змін до статті 161 Кримінального кодексу України для реалізації положень Закону України "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні". У Раді відреагували на ситуацію. 

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Кучеренко зазначив, що в діях будь-якої посадової особи має бути хоч якась логіка. Політик пояснив, що згідно з Конституцією України, Президент має 15 днів після отримання закону, щоб підписати його та офіційно оприлюднити, або повернути до Верховної Ради із вмотивованими пропозиціями (вето) для повторного розгляду.

Народний депутат наголосив, що проєкт Закону про внесення змін до статі 161 Кримінального кодексу України для реалізації положень Закону України "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні" було схвалено 15.02.2022 — більш ніж чотири роки тому.

“Що ж такого змінилося в цій “логіці”, що раптом президент таки підписав цей закон?! Які такі події спонукали його до цього??”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, президент України Володимир Зеленський у вівторок, 14 квітня, відвідав Німеччину та під час спільної пресконференції з канцлером Фрідріхом Мерцем розповів про можливості повернення українських чоловіків мобілізаційного віку в Україну.

Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що цинізм заяв Зеленського просто зашкалює. За словами політика, саме він створив систему, в якій, починаючи від бусифікації та закінчуючи тим, що у військовослужбовців взагалі немає термінів служби.




Джерело: https://www.facebook.com/kucherenko2021/posts/pfbid02nvQFAazLKrMD2zVo47eE8wKsyLbgYzSRTqhPwr313z3gwgfT7M8ZHtACNRM4wxcYl
