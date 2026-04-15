Нардепы не скрывают удивления: что с "логикой" решения Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский на днях подписал проект Закона о внесении изменений в статью 161 Уголовного кодекса Украины для реализации положений Закона Украины "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине". В Раде отреагировали на ситуацию.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Кучеренко отметил, что в действиях любого должностного лица должна быть хоть какая-то логика. Политик пояснил, что согласно Конституции Украины Президент имеет 15 дней после получения закона, чтобы подписать его и официально обнародовать, или вернуть в Верховную Раду с мотивированными предложениями (вето) для повторного рассмотрения.

Народный депутат подчеркнул, что проект Закона о внесении изменений в статью 161 Уголовного кодекса Украины для реализации положений Закона Украины "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине" был одобрен 15.02.2022 — более четырех лет назад.

"Что же такого изменилось в этой "логике", что вдруг президент таки подписал этот закон?! Какие такие события побудили его к этому??", — подытожил политик.

Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что цинизм заявлений Зеленского просто зашкаливает. По словам политика, именно он создал систему, в которой, начиная от бусификации и заканчивая тем, что у военнослужащих вообще нет сроков службы.



