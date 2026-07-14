Нардепы хватаются за голову: какое решение Зеленского "перевернуло все"

Верховная Рада сегодня поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко. Все министры уйдут в отставку. Однако парламентарии уверены, что настоящие специалисты не идут работать в правительство.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков отметил, что единоличная власть привела к кадровому кризису. Политик объяснил, почему профессионалы не идут работать в правительство.

"Сегодня мы живем уже даже не в офисно-президентской, а фактически в президентско-президентской республике. Конституция не зря предусматривает систему сдерживаний и противовесов, чтобы власть не могла сконцентрироваться в одних руках. Но сейчас эти предохранители практически не работают, потому что Основной Закон — "на паузе", — отметил он.

По словам политика, именно поэтому кадровые решения по правительству принимаются фактически единолично. Нардеп подчеркнул, что все решается на Банковой – кто станет новым премьер-министром, кого уволить, кого назначить. Хотя, подчеркнул, что таких полномочий у президента нет.

"И, к сожалению, такое положение дел устраивает парламентское большинство. Сегодня отставка Кабинета министров выглядела довольно странно. "Слуги народа" благодарили правительство за работу, аплодировали министрам, а потом дружно проголосовали за их отставку. Если все такие молодцы, то зачем их увольнять?!", — отметил политик.

Акцентировал, что некоторые депутаты не голосовали за это. В прошлом году, по его словам, добились отставки правительства Шмыгаля и рассчитывали на то, что в Кабмин придут новые, профессиональные люди, являющиеся успешными профессионалами в своей сфере. Но, по мнению политика, самостоятельный премьер-министр властям не нужен. Поэтому, подчеркнул, все увидели только перестановка кресел – ни одного нового лица не появилось.

"Из-за этого сегодня государство имеет серьезную кадровую проблему. Профессиональные люди не хотят идти работать в правительство или другие государственные институции, потому что понимают: реальных полномочий не будут, реализовать изменения им не дадут, а собственную репутацию могут потерять. Однако такая система очень удобна для чиновников, которые годами сидят во власти, в том числе и для тех, кто фигурирует в коррупционных историях!”, — подытожил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал о главном страхе Зеленского при смене министров.