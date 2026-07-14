Нардепы хватаются за голову: какое решение Зеленского "перевернуло все"

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Кречмаровская Наталия
Верховная Рада сегодня поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко. Все министры уйдут в отставку. Однако парламентарии уверены, что настоящие специалисты не идут работать в правительство.
ВРУ. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Дмитрий Разумков отметил, что единоличная власть привела к кадровому кризису. Политик объяснил, почему профессионалы не идут работать в правительство.
По словам политика, именно поэтому кадровые решения по правительству принимаются фактически единолично. Нардеп подчеркнул, что все решается на Банковой – кто станет новым премьер-министром, кого уволить, кого назначить. Хотя, подчеркнул, что таких полномочий у президента нет.
Акцентировал, что некоторые депутаты не голосовали за это. В прошлом году, по его словам, добились отставки правительства Шмыгаля и рассчитывали на то, что в Кабмин придут новые, профессиональные люди, являющиеся успешными профессионалами в своей сфере. Но, по мнению политика, самостоятельный премьер-министр властям не нужен. Поэтому, подчеркнул, все увидели только перестановка кресел – ни одного нового лица не появилось.
Напомним: портал "Комментарии" писал о главном страхе Зеленского при смене министров.