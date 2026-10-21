У Раді не приховують розчарування: що насправді сталося з українською балістикою

Питання виготовлення української балістики постає все критичніше — це можливість бити вглиб Росії і головне, на чому акцентують експерти, — завдавати ударів по Москві. Однак українська балістика поки очікується. А в Раді цікавляться, де попередні розробки і чому їх не відновлюють.

Українська балістика. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, як так вийшло, що народ, який робив міжконтинентальні ракети “Сатана”, проєктував літак “Мрія” та “Руслан” не може на 5-й рік повномасштабної війни зробити (тобто відновити) виробництво балістичних ракет. Наголосив, що навіть хусити в печерах це змогли зробити.

“Закрадається якась у мене думка, що не народ винний, а керівництво держави. Можна говорити, що математику перестали вивчати та через це така ситуація з балістикою. Не правда. Розквіт українського айті стався якраз завдяки сильній математичній школі та наявності великої кількості технічних Університетів. Тобто люди є”, — зауважив політик.

За його словами, навіть не потрібно ніякі відкриття робити. Уточнив, що креслення всі є на Южмаші і у всіх КБ.

“Ми РОБИЛИ балістичні ракети. ВИГОТОВЛЯЛИ. Ми не просто ракети робили, ми ЛІТАКИ БУДУВАЛИ. Таке можуть 5-6 країн у світі. Що ж сталось? Думаю пішло все не туди, коли пан Міндіч у нас почав відповідати за ракетобудування”, — підсумував народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, питання української балістики надзвичайно актуальне. Українці чекають, коли балістичні ракети полетять на Москву, однак експерти ставляться до цього скептично. Експерт Іван Ступак нагадав, що президент України Володимир Зеленський анонсував ось-ось українську балістику. Однак росіяни знищили виробництво. Згодом випуск балістики перенесли та зазначалося, що восени вона має вже бути.