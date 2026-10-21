Нардеп разразился гневом: какие претензии власть выдвигает к украинцам во время войны

В Верховной Раде встали на защиту рядовых украинцев. Народный депутат Дмитрий Разумков отметил, что пока украинцы держат экономику, власти упрекают их "низкой производительностью труда". Так он ответил на заявление своего коллеги о низкой производительности труда украинцев по сравнению со странами Евросоюза. Разумков отметил, что нигде в Европе не ведут боевых действий, а украинцы работают под обстрелами, восстанавливают разрушенное, платят налоги, держат экономику и обеспечивают армию.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Он подчеркнул, что в мире, пожалуй, больше нет такой трудолюбивой нации, как украинцы. Ведь люди утром идут на предприятия, заводы, больницы, школы, сады и университеты после массированных атак, когда разрушена энергетика, нет света, тепла и воды.

"Поэтому прежде чем оценивать производительность украинцев, власти стоит посмотреть на собственную работу. Потому что производительность той же Верховной Рады сегодня, к сожалению, оставляет желать лучшего. Три недели Парламент может не проводить заседаний. А когда, наконец, начинается пленарная неделя, большинству депутатов хватает сил всего на несколько часов работы", — убежден политик.

По его словам, параллельно те же представители власти обвиняют оппозицию в якобы срыве голосований за законопроекты, уничтожающие украинский бизнес. Хотя в сессионном зале при обсуждении этих вопросов присутствует преимущественно оппозиция, а не монобольшинство, подчеркнул парламентарий.

"Получается странная логика: украинцев упрекают в "недостаточной производительности", из бизнеса тянут все больше налогов, а сама власть далеко не всегда способна надлежащим образом выполнить свои прямые обязанности! Украинцы уже доказали свое трудолюбие. Теперь пора доказать собственную эффективность тем, кто получает зарплату по их налогам и должен принимать решения для страны!”, — подытожил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде заявили об украинской баллистике.