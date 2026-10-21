Нардеп разразился гневом: какие претензии власть выдвигает к украинцам во время войны

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Кречмаровская Наталия
В Верховной Раде встали на защиту рядовых украинцев. Народный депутат Дмитрий Разумков отметил, что пока украинцы держат экономику, власти упрекают их "низкой производительностью труда". Так он ответил на заявление своего коллеги о низкой производительности труда украинцев по сравнению со странами Евросоюза. Разумков отметил, что нигде в Европе не ведут боевых действий, а украинцы работают под обстрелами, восстанавливают разрушенное, платят налоги, держат экономику и обеспечивают армию.
ВРУ. Фото портал "Комментарии"
Он подчеркнул, что в мире, пожалуй, больше нет такой трудолюбивой нации, как украинцы. Ведь люди утром идут на предприятия, заводы, больницы, школы, сады и университеты после массированных атак, когда разрушена энергетика, нет света, тепла и воды.
По его словам, параллельно те же представители власти обвиняют оппозицию в якобы срыве голосований за законопроекты, уничтожающие украинский бизнес. Хотя в сессионном зале при обсуждении этих вопросов присутствует преимущественно оппозиция, а не монобольшинство, подчеркнул парламентарий.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде заявили об украинской баллистике.