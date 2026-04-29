Нардеп Вацак “засвітив” годинник вартістю, як квартира в Києві: які бренди носять в Раді

Народні депутати, попри війну, стрімкого зростання цін на товари та послуги, загального незадовільного стану економіки не відмовляють собі у розкоші.

Геннадій Вацак. Фото з відкритих джерел

Народний депутат групи “Довіра” Геннадій Вацак “засвітив годинник за ціною квартири в Києві. Про вартість годинника розповіла блогерка Harley Quinn, хто слідкує за модними і не дуже обновками гардероба українських політиків, посадовців усіх рівнів та медійних осіб.

“Депутат від групи “Довіра” Геннадій Вацак та його годинник. Вартість — 39 500 дол.”, — коротко написала вона.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що прем'єр-міністр Юлія Свириденко "засвітила" нову куртку від американського бренду.

Блогерка Harley Quinn розповіла про обновку прем’єр-міністра України Юлії Свириденко.

“Прем'єр-міністр Юлія Свириденко у куртці американського бренду Mother. На офіційному сайті така зараз за акцією коштує 304 долари”, — написала вона.

Раніше блогерка розповідала про чимало обновок прем’єрки Свириденко. Так на зустріч з принцом Гаррі Свириденко обрала бренд One by One. Вартість піджака — 3690 грн.

До цього Harley Quinn уже розповідала про один із піджаків Свириденко.

“Прем'єр-міністр Юлія Свириденко підвищує цінник на піджаки. На ній Di Stavnitser. Ціна — 1250 євро. Чекаю на день, коли ми забудемо про Гуню як страшний сон”, — зазначила блогерка.

До цього стало відомо, що прем'єр-міністр Юлія Свириденко обзавелась фітнес-браслетом бренду Whoop. Такий, як пише блогерка, зараз можна знайти за 23689 грн.

“Такий же у заступника голови ВП Ірини Мудрої. Можна тепер порівнювати, хто на бізнес-форумах більше набігав”, — зіронізувала вона.

У лютому Свириденко з’явилась в Раді в піджаку від українського бренду One by One, вартістю 3990 грн.



