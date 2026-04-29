Нардеп Вацак "засветил" часы стоимостью, как квартира в Киеве: какие бренды носят в Раде
Нардеп Вацак "засветил" часы стоимостью, как квартира в Киеве: какие бренды носят в Раде

Часы по цене квартиры в Киеве на руке у народного депутата Вацака

29 апреля 2026, 15:36
Кречмаровская Наталия

Народные депутаты, несмотря на войну, стремительный рост цен на товары и услуги, всеобщее неудовлетворительное состояние экономики не отказывают себе в роскоши.

Народный депутат группы "Доверие" Геннадий Вацак "засветил часы по цене квартиры в Киеве. О стоимости часов рассказала блогер Harley Quinn, кто следит за модными и не очень обновками гардероба украинских политиков, должностных лиц всех уровней и медийных лиц".

"Депутат от группы "Доверие" Геннадий Вацак и его часы. Стоимость — 39 500 долл.", — коротко написала она.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что премьер-министр Юлия Свириденко "засветила" новую куртку от американского бренда.

Блогер Harley Quinn рассказала об обновке премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

"Премьер-министр Юлия Свириденко в куртке американского бренда Mother. На официальном сайте такая сейчас по акции стоит 304 доллара", — написала она.

Ранее блогер рассказывала о многих обновках премьера Свириденко. Так, на встречу с принцем Гарри Свириденко выбрала бренд One by One. Стоимость пиджака — 3690 грн.

До этого Harley Quinn уже рассказывала об одном из пиджаков Свириденко.

"Премьер-министр Юлия Свириденко повышает ценник на пиджаки. На ней Di Stavnitser. Цена — 1250 евро. Жду дня, когда мы забудем о Гуне как страшном сне", — отметила блогер.

До этого стало известно, что премьер-министр Юлия Свириденко обзавелась фитнес-браслетом бренда Whoop. Такой, как пишет блогер, сейчас можно найти за 23689 грн.

"Такой же у заместителя председателя ОП Ирины Мудрой. Можно теперь сравнивать, кто на бизнес-форумах больше набегал", — сказала она.

В феврале Свириденко появилась в Раде в пиджаке от украинского бренда One by One стоимостью 3990 грн.




Источник: https://t.me/harley_with_love/5698
