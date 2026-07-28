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Нардеп уже не стримує обурення: про що жорстко попередив Зеленського

Народний депутат Тищенко звернувся до президента Зеленського через підготовку до опалювального сезону

28 липня 2026, 22:56
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Кречмаровская Наталия

Президент України Володимир Зеленський днями різко розкритикував темпи підготовки до опалювального сезону. У Раді зазначили, що насправді у підготовці зроблено дуже мало.

Нардеп уже не стримує обурення: про що жорстко попередив Зеленського

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Микола Тищенко наголосив, що якщо й далі така буде стратегія підготовки до зимового сезону, Україна його не пройде.

“Це я офіційно заявляю на всю країну… Жодної роботи не ведеться. Ні з головами ОТГ, ні з місцевими депутатами, ні з депутатами обласних рад. Ніякої комунікації немає”, — розповів про реальну ситуацію парламентар. 

За словами політика, в Україні є така собі презентація роботи. Однак, наголосив, що під час війни в країні так не працює. 

“Треба розмовляти з елітами місцевими, збирати, давати напрямки, давати стратегію, давати зворотний зв'язок. Як має це працювати? Регіони мають підготувати стратегію, їм вже зрозуміло, що відбувається на землі, а Кабмін за це має дати гроші”, — пояснив політик. 

В Україні ж, за словами нардепа, всі сваряться — які гроші, яка стратегія, яка підготовка.

“Тому я звертаюся до президента України Володимира Олександровича Зеленського. І хочу сказати, якщо так і далі піде, і всі будуть сваритися, хто кому Рабінович, як кажуть в Україні, то буде ще гірше, ніж минулої зими”, — попередив парламентар.

Політик переконаний, що потрібно чітко вказати, хто за що відповідає, що не шукати потім крайнього. 

Тищенко переконаний, що уряд має працювати в авральному режимі. А серед обов’язкових першочергових кроків визначив наступні: 

1. Провести фізичний аналіз підстанцій і вузлових об'єктів. 

2. Децентралізація генерації.

3. Сформувати весь резерв щодо обладнання — не на папері, а на складі. Трансформатори, автотрансформатори — всі відповідні запчастини, пояснив політик.

4. Потрібні реальні пункти незламності, а не ті, що сьогодні є.

5. Не в грудні, коли це дорого, а саме зараз потрібні контракти на імпорт електроенергії і газу. 

“Ну що, незрозуміло? Працюйте, друзі, працюйте. Швидше. Народ вимагає. А ми, парламент, будемо контролювати”, — підсумував політик. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, на що, на думку нардепа Ар’єва, неспроможний Зеленський.




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Джерело: https://t.me/NikolayTishchenko/4243
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