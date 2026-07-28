Нардеп уже не стримує обурення: про що жорстко попередив Зеленського

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Кречмаровская Наталия
Президент України Володимир Зеленський днями різко розкритикував темпи підготовки до опалювального сезону. У Раді зазначили, що насправді у підготовці зроблено дуже мало.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Микола Тищенко наголосив, що якщо й далі така буде стратегія підготовки до зимового сезону, Україна його не пройде.
За словами політика, в Україні є така собі презентація роботи. Однак, наголосив, що під час війни в країні так не працює.
В Україні ж, за словами нардепа, всі сваряться — які гроші, яка стратегія, яка підготовка.
Політик переконаний, що потрібно чітко вказати, хто за що відповідає, що не шукати потім крайнього.
Тищенко переконаний, що уряд має працювати в авральному режимі. А серед обов’язкових першочергових кроків визначив наступні:
1. Провести фізичний аналіз підстанцій і вузлових об'єктів.
2. Децентралізація генерації.
3. Сформувати весь резерв щодо обладнання — не на папері, а на складі. Трансформатори, автотрансформатори — всі відповідні запчастини, пояснив політик.
4. Потрібні реальні пункти незламності, а не ті, що сьогодні є.
5. Не в грудні, коли це дорого, а саме зараз потрібні контракти на імпорт електроенергії і газу.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, на що, на думку нардепа Ар’єва, неспроможний Зеленський.