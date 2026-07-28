Нардеп уже не стримує обурення: про що жорстко попередив Зеленського

Президент України Володимир Зеленський днями різко розкритикував темпи підготовки до опалювального сезону. У Раді зазначили, що насправді у підготовці зроблено дуже мало.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Микола Тищенко наголосив, що якщо й далі така буде стратегія підготовки до зимового сезону, Україна його не пройде.

“Це я офіційно заявляю на всю країну… Жодної роботи не ведеться. Ні з головами ОТГ, ні з місцевими депутатами, ні з депутатами обласних рад. Ніякої комунікації немає”, — розповів про реальну ситуацію парламентар.

За словами політика, в Україні є така собі презентація роботи. Однак, наголосив, що під час війни в країні так не працює.

“Треба розмовляти з елітами місцевими, збирати, давати напрямки, давати стратегію, давати зворотний зв'язок. Як має це працювати? Регіони мають підготувати стратегію, їм вже зрозуміло, що відбувається на землі, а Кабмін за це має дати гроші”, — пояснив політик.

В Україні ж, за словами нардепа, всі сваряться — які гроші, яка стратегія, яка підготовка.

“Тому я звертаюся до президента України Володимира Олександровича Зеленського. І хочу сказати, якщо так і далі піде, і всі будуть сваритися, хто кому Рабінович, як кажуть в Україні, то буде ще гірше, ніж минулої зими”, — попередив парламентар.

Політик переконаний, що потрібно чітко вказати, хто за що відповідає, що не шукати потім крайнього.

Тищенко переконаний, що уряд має працювати в авральному режимі. А серед обов’язкових першочергових кроків визначив наступні:

1. Провести фізичний аналіз підстанцій і вузлових об'єктів.

2. Децентралізація генерації.

3. Сформувати весь резерв щодо обладнання — не на папері, а на складі. Трансформатори, автотрансформатори — всі відповідні запчастини, пояснив політик.

4. Потрібні реальні пункти незламності, а не ті, що сьогодні є.

5. Не в грудні, коли це дорого, а саме зараз потрібні контракти на імпорт електроенергії і газу.

“Ну що, незрозуміло? Працюйте, друзі, працюйте. Швидше. Народ вимагає. А ми, парламент, будемо контролювати”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, на що, на думку нардепа Ар’єва, неспроможний Зеленський.



