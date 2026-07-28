Нардеп уже не сдерживает возмущение: о чем жестко предупредил Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский на днях резко раскритиковал темпы подготовки к отопительному сезону. В Раде отметили, что в действительности в подготовке сделано очень мало.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Николай Тищенко подчеркнул, что если и дальше такова будет стратегия подготовки к зимнему сезону, Украина его не пройдет.

"Это я официально заявляю на всю страну... Никакой работы не ведется. Ни с главами ОТГ, ни с местными депутатами, ни с депутатами областных советов. Никакой коммуникации нет", — рассказал о реальной ситуации парламентарий.

По словам политика, в Украине есть этакая презентация работы. Однако подчеркнул, что во время войны в стране так не работает.

"Надо разговаривать с местными элитами, собирать, давать направления, давать стратегию, давать обратную связь. Как должно это работать? Регионы должны подготовить стратегию, им уже понятно, что происходит на земле, а Кабмин за это должен дать деньги", — пояснил политик.

В Украине же, по словам нардепа, все ссорятся – какие деньги, какая стратегия, какая подготовка.

"Поэтому я обращаюсь к президенту Украины Владимиру Александровичу Зеленскому. И хочу сказать, если так и дальше пойдет, и все будут ссориться, кто кому Рабинович, как говорят в Украине, то будет еще хуже, чем в прошлую зиму", — предупредил парламентарий.

Политик убежден, что нужно ясно указать, кто за что отвечает, что не искать потом крайнего.

Тищенко убежден, что правительство должно работать в авральном режиме. Среди обязательных первоочередных шагов определил следующие:

1. Провести физический анализ подстанций и узловых объектов.

2. Децентрализация поколения.

3. Сформировать весь резерв по оборудованию – не на бумаге, а на складе. Трансформаторы, автотрансформаторы – все соответствующие запчасти, пояснил политик.

4. Нужны реальные пункты несокрушимости, а не те, что сегодня есть.

5. Не в декабре, когда это дорого, а сейчас нужны контракты на импорт электроэнергии и газа.

"Ну что, непонятно? Работайте, друзья, работайте. Скорее. Народ требует. А мы, парламент, будем контролировать", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, на что, по мнению нардепа Арьева, бессилен Зеленский.



