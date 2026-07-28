Нардеп уже не сдерживает возмущение: о чем жестко предупредил Зеленского

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Кречмаровская Наталия
Президент Украины Владимир Зеленский на днях резко раскритиковал темпы подготовки к отопительному сезону. В Раде отметили, что в действительности в подготовке сделано очень мало.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Николай Тищенко подчеркнул, что если и дальше такова будет стратегия подготовки к зимнему сезону, Украина его не пройдет.
По словам политика, в Украине есть этакая презентация работы. Однако подчеркнул, что во время войны в стране так не работает.
В Украине же, по словам нардепа, все ссорятся – какие деньги, какая стратегия, какая подготовка.
Политик убежден, что нужно ясно указать, кто за что отвечает, что не искать потом крайнего.
Тищенко убежден, что правительство должно работать в авральном режиме. Среди обязательных первоочередных шагов определил следующие:
1. Провести физический анализ подстанций и узловых объектов.
2. Децентрализация поколения.
3. Сформировать весь резерв по оборудованию – не на бумаге, а на складе. Трансформаторы, автотрансформаторы – все соответствующие запчасти, пояснил политик.
4. Нужны реальные пункты несокрушимости, а не те, что сегодня есть.
5. Не в декабре, когда это дорого, а сейчас нужны контракты на импорт электроэнергии и газа.
Напомним: портал "Комментарии" писал, на что, по мнению нардепа Арьева, бессилен Зеленский.