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В Раді вибухнули гнівом через заяву Зеленського: на що неспроможний президент

Народний депутат Ар’єв розповів, що вказує на неспроможність Зеленського організувати захист країни від проблем з енергетикою

27 липня 2026, 22:59
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Кречмаровская Наталия

Президент України Володимир Зеленський оцінюючи можливі ризики для України зазначив, що ніхто не може уявити, якою буде зима. За його словами, вона може бути важко або навіть гірше. Це залежатиме від партнерів та від нас, переконаний Зеленський. Однак в Раді наголосили, що ситуацію в країні формують у багатьох питаннях рішення Зеленського — і деякі з них повністю провальні. 

В Раді вибухнули гнівом через заяву Зеленського: на що неспроможний президент

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Володимир Ар’єв наголосив, що це буде пʼята зима з початку повномасштабного вторгнення. 

“Це восьмий рік як Зеленський одноосібно формує уряд. Він обирає міністрів і значить несе повну відповідальність за них. Це він обирає міністрів, під керівництвом яких зривають програми енергетичної стійкості, а енергетику обкрадають абсолютно безбожно, як показала справа Міндича, Галущенка і компанії”, — нагадав народний депутат. 

Політик висловив переконання, якщо за цей час всі уряди Зеленського не спромоглися втілити розгалужену малу і середню генерацію, захистити газові родовища та ключові вузли електричної та газотранспортної систем, це значить одне: Зеленський неспроможний організувати захист країни від біди з енергетикою.

“Не може чи не хоче — все одно. Неспроможний! А якщо він не може на пʼятому році уявити собі що саме буде взимку, то хай краще займеться тим чим вміє. Знову кажу: нам невдовзі доведеться створювати замість уряду єдності уряд порятунку”, — підсумував народний депутат. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, у Раді розповіли, як вплине на Зеленського рішення про відставку головкома Сирського. 




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Джерело: https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/pfbid028sYNdPA8DMPyVHTCu66QFuN6SWWW9dqyt6bJ4ua4azzZJ51qSxYf95fT7YkpHFPYl
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