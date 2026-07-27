В Раді вибухнули гнівом через заяву Зеленського: на що неспроможний президент

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Кречмаровская Наталия
Президент України Володимир Зеленський оцінюючи можливі ризики для України зазначив, що ніхто не може уявити, якою буде зима. За його словами, вона може бути важко або навіть гірше. Це залежатиме від партнерів та від нас, переконаний Зеленський. Однак в Раді наголосили, що ситуацію в країні формують у багатьох питаннях рішення Зеленського — і деякі з них повністю провальні.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Володимир Ар’єв наголосив, що це буде пʼята зима з початку повномасштабного вторгнення.
Політик висловив переконання, якщо за цей час всі уряди Зеленського не спромоглися втілити розгалужену малу і середню генерацію, захистити газові родовища та ключові вузли електричної та газотранспортної систем, це значить одне: Зеленський неспроможний організувати захист країни від біди з енергетикою.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, у Раді розповіли, як вплине на Зеленського рішення про відставку головкома Сирського.