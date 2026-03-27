Нардеп Тищенко втратив своє життя: нардеп шокував зізнанням про "Слугу народу"

Позафракційний народний депутат Микола Тищенко, який нещодавно увійшов до нової депутатської групи, різко висловився про свій досвід перебування у провладній політичній силі. За інформацією народного депутата Олексія Гончаренка, Тищенко нібито назвав роки у партії "Слуга народу" не просто змарнованим часом, а "втраченим життям".

Нардеп Микола Тищенко. Фото: УНН

Гончаренко оприлюднив відповідний допис, у якому зазначив, що колишній представник фракції дав емоційну оцінку своєму політичному минулому.

Водночас варто підкреслити, що сам Тищенко поки що публічно не підтверджував і не коментував ці слова, тому вони залишаються лише заявою іншого політика.

Окрім гучних заяв, Тищенко останнім часом привертає увагу і своїми публічними появами. Під час одного з виступів у Верховній Раді він з’явився у незвичайних окулярах із вузькою горизонтальною лінзою, що викликало жваве обговорення. Ймовірно, це спеціальні окуляри для читання документів, які дозволяють зосередити погляд, не перекриваючи повністю поле зору.

Разом із цим політик фігурує у кримінальному провадженні, пов’язаному з можливим незаконним позбавленням волі колишнього бійця спецпідрозділу "Кракен" ГУР Міноборони Дмитра Мазохи.

Також стало відомо, що Микола Тищенко раніше вже продав свій автомобіль — Mercedes-Benz S 400, отримавши за нього близько 3,36 млн гривень, що перевищує середню ринкову вартість подібних авто.

