Нардеп Тищенко потерял свою жизнь: нардеп шокировал признание о "Слуге народа"

Недавно вошедший в новую депутатскую группу внефракционный народный депутат Николай Тищенко резко высказался о своем опыте пребывания в провластной политической силе. По информации народного депутата Алексея Гончаренко, Тищенко якобы назвал годы в партии "Слуга народа" не просто потерянным временем, а "потерянной жизнью".

Нардеп Николай Тищенко. Фото: УНН

Гончаренко обнародовал соответствующее сообщение, в котором отметил, что бывший представитель фракции дал эмоциональную оценку своему политическому прошлому.

В то же время, стоит подчеркнуть, что сам Тищенко пока публично не подтверждал и не комментировал эти слова, поэтому они остаются лишь заявлением другого политика.

Кроме громких заявлений Тищенко в последнее время привлекает внимание и своими публичными появлениями. Во время одного из выступлений в Верховной Раде он появился в необычных очках с узкой горизонтальной линзой, что вызвало оживленное обсуждение. Вероятно, это специальные очки для чтения документов, позволяющие сосредоточить взгляд, не полностью перекрывая поле зрения.

Вместе с этим политик фигурирует в уголовном производстве, связанном с возможным незаконным лишением свободы бывшего бойца спецподразделения "Кракен" ГУР Минобороны Дмитрия Мазохи.

Также стало известно, что Николай Тищенко ранее уже продал свой автомобиль — Mercedes-Benz S 400, получив за него около 3,36 млн. гривен, что превышает среднюю рыночную стоимость подобных авто.

