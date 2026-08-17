В Україні все частіше говорять про необхідність жіночої мобілізації. З’являються відповідні петиції до влади, заяви тощо. У Раді переконані, що таким чином влада перевіряє реакцію суспільства на можливість впровадження змін.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олександр Куницький розповів про своє враження від мобілізації.

“Я вважаю, що пан Зеленський просто продав нас як якийсь товар і все. Він просто обміняв нас на гроші, людей, які знаходяться в Україні, чоловіків. І я думаю, що це ще не кінець. І ще дійде черга і до жінок, і до всіх, кого можливо, допоки країни-партнери будуть надавати гроші та будуть заплющувати очі на корупцію, яка діє в нас в країні”, — переконаний народний депутат.

За його словами, головна проблема в тому, що всі гроші, які отримує Україна, просто розкрадаються. І щобільше, зазначив політик, гроші розкрадаються і в інтересах іноземних партнерів.

“Ніхто б за іноземних партнерів не надавав таку купу грошей, не маючи відкатів. От і все. Це цікаво всім, окрім народу України, який гине”, — підсумував політик.

Зазначимо, що нардеп Куницький виїхав з України у 2024 році і не повернувся.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що сильна залежність України від Європейського Союзу очевидна. Однак нардепи переконані, що сам президент України Володимир Зеленський залежний від рішень європейських політиків і він не має самостійності.

Народний депутат Олександр Куницький переконаний, що президент вже зайшов так далеко у своїх ігрищах щодо відносин з іноземними партнерами, що він вже не може нічого самостійно вирішувати, тому що за нього все вирішують інші люди.