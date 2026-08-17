logo_ukra

BTC/USD

63558

ETH/USD

1902.77

USD/UAH

44.71

EUR/UAH

51.71

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика України 2026 Нардеп шокував: “Зеленський усіх продав - попереду жіноча мобілізація”
commentss НОВИНИ Всі новини

Нардеп шокував: “Зеленський усіх продав - попереду жіноча мобілізація”

Народний депутат Куницький розповів про рішення президента Зеленського щодо мобілізації в Україні

17 серпня 2026, 15:21
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Україні все частіше говорять про необхідність жіночої мобілізації. З’являються відповідні петиції до влади, заяви тощо. У Раді переконані, що таким чином влада перевіряє реакцію суспільства на можливість впровадження змін. 

Нардеп шокував: “Зеленський усіх продав - попереду жіноча мобілізація”

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олександр Куницький розповів про своє враження від мобілізації.

“Я вважаю, що пан Зеленський просто продав нас як якийсь товар і все. Він просто обміняв нас на гроші, людей, які знаходяться в Україні, чоловіків. І я думаю, що це ще не кінець. І ще дійде черга і до жінок, і до всіх, кого можливо, допоки країни-партнери будуть надавати гроші та будуть заплющувати очі на корупцію, яка діє в нас в країні”, — переконаний народний депутат. 

За його словами, головна проблема в тому, що всі гроші, які отримує Україна, просто розкрадаються. І щобільше, зазначив політик, гроші розкрадаються і в інтересах іноземних партнерів. 

“Ніхто б за іноземних партнерів не надавав таку купу грошей, не маючи відкатів. От і все. Це цікаво всім, окрім народу України, який гине”, — підсумував політик. 

Зазначимо, що нардеп Куницький виїхав з України у 2024 році і не повернувся. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що сильна залежність України від Європейського Союзу очевидна. Однак нардепи переконані, що сам президент України Володимир Зеленський залежний від рішень європейських політиків і він не має самостійності. 

Народний депутат Олександр Куницький переконаний, що президент вже зайшов так далеко у своїх ігрищах щодо відносин з іноземними партнерами, що він вже не може нічого самостійно вирішувати, тому що за нього все вирішують інші люди.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=vrd2nq7xnwM
Теги:

Новини

Всі новини