Сильна залежність України від Європейського Союзу очевидна. Однак нардепи переконані, що сам президент України Володимир Зеленський залежний від рішень європейських політиків і він не має самостійності.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Про це розповів народний депутат Олександр Куницький.

“На мою думку, він вже зайшов так далеко у своїх ігрищах щодо відносин з іноземними партнерами, що він вже не може нічого самостійно вирішувати, тому що за нього все вирішують інші люди”, — зазначив політик.

Нардеп акцентував, що все оточення Зеленського отримало підозри, і саме підозри у великій корупції.

“І ми всі розуміємо, хто такий Вова на цих плівках, про які так багато кажуть. І ми розуміємо, що в нього просто немає ніякого іншого виходу, крім того, щоб робити те, що кажуть партнери та продовжувати цю війну, на навіть якщо він хоче її зупинити”, — зауважив парламентар.

На його думку, президент все ж таки хоче миру “десь там у глибині своєї душі”, однак, припустив, що він просто не має змоги це зупинити.

Причина, як зазначив народний депутат, не у відсутності таких повноважень, а у страху перед іноземними партнерами.

“Я вважаю, що він і його оточення вкрали настільки багато грошей і так багато на них є матеріалів, які іноземні партнери можуть розповсюдити, що він просто не має змоги, як то кажуть, здати назад. І він йде тільки вперед і робить те, що йому кажуть”, — зауважив політик.

Щодо можливих обіцянок певних особистих гарантій чи відвертого шантажу Зеленського з боку європейських партнерів, Куницький зазначив, що не вважає, що Зеленський має шанс поїхати жити до Лондона чи якогось іншого міста, чи країни за кордоном.

“Єдиний шанс, який, на мою думку, в нього є — це зробити з України якесь королівство, в якому він залишиться на довгі роки”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, якого рішення президента Зеленського чекає Україна за версією штучного інтелекту.