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Сильна залежність України від Європейського Союзу очевидна. Однак нардепи переконані, що сам президент України Володимир Зеленський залежний від рішень європейських політиків і він не має самостійності.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Про це розповів народний депутат Олександр Куницький.
Нардеп акцентував, що все оточення Зеленського отримало підозри, і саме підозри у великій корупції.
На його думку, президент все ж таки хоче миру “десь там у глибині своєї душі”, однак, припустив, що він просто не має змоги це зупинити.
Причина, як зазначив народний депутат, не у відсутності таких повноважень, а у страху перед іноземними партнерами.
Щодо можливих обіцянок певних особистих гарантій чи відвертого шантажу Зеленського з боку європейських партнерів, Куницький зазначив, що не вважає, що Зеленський має шанс поїхати жити до Лондона чи якогось іншого міста, чи країни за кордоном.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, якого рішення президента Зеленського чекає Україна за версією штучного інтелекту.