В Украине все чаще говорят о необходимости женской мобилизации. Появляются соответствующие петиции к власти, заявлениям и т.д. В Раде убеждены, что таким образом власти проверяют реакцию общества на возможность внедрения изменений.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Александр Куницкий рассказал о своем впечатлении от мобилизации.

"Я считаю, что господин Зеленский просто продал нас как какой-то товар и все. Он просто обменял нас на деньги, людей, которые находятся в Украине, мужчин. И я думаю, что это еще не конец. И еще дойдет очередь и до женщин, и до всех, кого возможно, пока страны-партнеры будут предоставлять деньги и будут закрывать глаза на действующую у нас в стране коррупцию”, — убежден народный депутат.

По его словам, главная проблема в том, что все деньги, получаемые Украиной, просто разворовываются. И все больше, отметил политик, деньги разворовываются и в интересах иностранных партнеров.

"Никто бы за иностранных партнеров не предоставлял такую кучу денег, не имея откатов. Вот и все. Это интересно всем, кроме гибнущего народа Украины", — подытожил политик.

Отметим, что нардеп Куницкий уехал из Украины в 2024 году и не вернулся.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что сильная зависимость Украины от Европейского Союза очевидна. Однако нардепы убеждены, что сам президент Украины Владимир Зеленский зависим от решений европейских политиков и у него нет самостоятельности.

Народный депутат Александр Куницкий убежден, что президент уже зашел так далеко в своих игрищах по отношению к иностранным партнерам, что он уже не может ничего самостоятельно решать, потому что за него все решают другие люди.