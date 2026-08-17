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Кречмаровская Наталия
В Украине все чаще говорят о необходимости женской мобилизации. Появляются соответствующие петиции к власти, заявлениям и т.д. В Раде убеждены, что таким образом власти проверяют реакцию общества на возможность внедрения изменений.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Александр Куницкий рассказал о своем впечатлении от мобилизации.
По его словам, главная проблема в том, что все деньги, получаемые Украиной, просто разворовываются. И все больше, отметил политик, деньги разворовываются и в интересах иностранных партнеров.
Отметим, что нардеп Куницкий уехал из Украины в 2024 году и не вернулся.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что сильная зависимость Украины от Европейского Союза очевидна. Однако нардепы убеждены, что сам президент Украины Владимир Зеленский зависим от решений европейских политиков и у него нет самостоятельности.
Народный депутат Александр Куницкий убежден, что президент уже зашел так далеко в своих игрищах по отношению к иностранным партнерам, что он уже не может ничего самостоятельно решать, потому что за него все решают другие люди.