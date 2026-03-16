Надії Зеленського розбили вщент: який план президента зламали нардепи

Скандальний законопроєкт, який в народі назвали “про податок на OLX”, у Верховній Раді не ухвалили.

Народний депутат Ярослав Железняк розповів маленький інсайд про податковий законопроєкт. За його словами, з 18 березня приїжджає МВФ. І урядовці хочуть провести останні перемовини, в тому числі по тексту податкового законопроєкту і далі будуть змушені його подати.

“Тут була позиція Президента, все ж таки не подавати від Уряду (зрозуміло що це ляже в першу чергу репутаційно на нього), а якось втягнути сюди депутатів. Тому і був план прийняти законопроєкт про оподаткування платформ, і далі туди правками затягнути всі непопулярні норми. Типу Президент не знав, Уряд ні до чого, це все погані депутати…”, — пояснив політик наміри Зеленського.

Однак, за словами нардепа, план зламався на тому, що Рада швидко поховала законопроєкт 168-ми голосами, “як і надії президента та прем’єра Юлії Свириденко залишитись в білому пальті”.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Верховній Раді вже назріла криза — народні депутати не ухвалюють законопроєкти, які вносить Кабінет міністрів України. Не хочуть вже народні обранці голосувати за наказом президента України. Розсипається навіть монобільшість.

