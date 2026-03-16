Надежды Зеленского разбили вдребезги: какой план президента сломали нардепы

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Скандальный законопроект, который в народе назвали "о налоге на OLX", в Верховной Раде не приняли.
Верховна Рада.
Народный депутат Ярослав Железняк рассказал маленький инсайд о налоговом законопроекте. По его словам, с 18 марта приезжает МВФ. И чиновники хотят провести последние переговоры, в том числе по тексту налогового законопроекта, и дальше будут вынуждены его подать.
Однако, по словам нардепа, план сломался на том, что Рада быстро похоронила законопроект 168 голосами, "как и надежды президента и премьера Юлии Свириденко остаться в белом пальто".
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Верховной Раде уже назрел кризис — народные депутаты не принимают законопроекты, которые вносит Кабинет министров Украины. Не хотят народные избранники уже голосовать по приказу президента Украины. Рассыпается даже монобольшинство.
О ключевой роли Верховной Рады напомнил народный депутат Алексей Гончаренко. Политик напомнил, что власть – не дают, власть – берут. Политик указал на вещи, которые могут изменить нардепы: бусификация, сроки службы, замена Кабмина и мир. Политик предупредил нардепов, что их никто не будет защищать – и привел пример Андрея Ермака.