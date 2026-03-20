На Зеленського посипалася нищівна критика: в Раді озвучили загрозливий прогноз для України

Ситуація в світі загострюється — нові та старі конфлікти, війни, паніка в економіці, в суспільстві. У Верховній Раді розповіли, як діяти Україні у світі потрясінь.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Володимир Ар’єв переконаний, що від того, як поведе себе Україна, залежить існування держави.

“Без перебільшення! Тому для цього треба зробити кілька важливих висновків і дій. Невідкладно!”, — наголосив політик.

Перше, не переоцінити власні можливості. За його словами, якщо до надмірної впевненості додати недооцінку небезпеки. Ми підходимо до періоду, коли кожна країна буде рятувати себе сама.

Друге, не вважати себе кращими за інших.

Третє, повернутися до адекватності і притомності. Політик переконаний, що не варто плювати в протягнуту руку політичних опонентів і розтринькувати 30 млрд бюджетних коштів на власні піар-програми типу “кешВбак” поки військовим не підняли зарплату.

Четверте, коаліція національного порятунку. За словами нардепа, Зеленський і далі буде чіплятися в повноваження мертвою хваткою, але не змінить авторитарний стиль правління на притомний. Хоча коаліція національної єдності була потрібна вчора — сьогодні вона звучить як коаліція національного порятунку.

Пʼяте: армія потребує і змін, і замін, і підтримки. Потрібні зміни — новий військовий менеджмент, підвищення зарплат військовим, встановлення граничного терміну служби, викорінення корупції та беззаконня в ТЦК.

Шосте: європейські реформи.

“Наш дім горить з 2014. Так, ми стоїмо, але це не привід вважати, що вистоїмо за будь-яких умов. Ці умови створює влада, але і всі українці також. Ми маємо вимагати від влади адекватності. Хоча б штормами під їхніми соцмережами для початку. Від усіх нас залежить чи не згорить все вщент. Бо “Brave new world”, який насувається, зовсім не чудесний”, — підсумував політик.

